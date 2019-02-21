 Межигір′я сьогодні: страуси Януковича нагодовані, але ″Хонка″ занепадає | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 21.02.2019

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Україна

Межигір'я сьогодні: страуси Януковича нагодовані, але "Хонка" занепадає

П'ять років тому Віктор Янукович втік з України, залишивши відкритою непідступну колись резиденцію Межигір'я. Репортаж DW із маєтку екс-президента, який став символом нестерпної корупції.

Хонка - перлина резиденції Януковича у Нових Петрівцях

"Хонка" - "перлина" резиденції Януковича у Нових Петрівцях

Шкіра крокодила на обідньому столі. Опудало лева у зимовому саду серед тропічних дерев на одному з поверхів "Хонки" - головної будівлі у маєтку. Екс-президентові України Віктору Януковичу, схоже, подобалося оточувати себе мертвими і живими тваринами. Біля "Хонки" плавали лебеді і качки. До Межигір'я свого часу завезли і цілий зоопарк. "Це Жорик. Він народився після втечі Януковича",- знайомить із молодим страусом координаторка зоопарку Олена Мигуль.

Молодий страус Жорик власника маєтку вже не застав

Молодий страус Жорик власника маєтку вже не застав

Жорик мешкає у вольєрі зі своїми подружками, і вони явно не сумують за своїм колишнім господарем. "Вони б’ються сильно. Тому ми заходимо із довгою палицею над головою, щоби думали, що ми вище їх, і не кидались", - пояснює Олена. Вольєрів і тварин у зоопарку екс-президента за цей час побільшало.

"Жодна картина не вийшла, жодна машина не виїхала"

Олена прийшла в Межигір’я, як і багато інших активістів, у лютому 2014-го, прямо з Майдану. І залишилася з тими, хто заявив, що "бере Межигір’я під свій контроль, щоб добитися передачі майна Януковича народові України". 

У 2014-му Межигір’я відкрили для туристів. Вхід платний. Зараз квиток коштує десь 50 гривень. За рік, за даними активістів, тут збирають приблизно 30-36 мільйонів гривень. Олена каже, що лише на тварин щомісяця іде близько 150 тисяч гривень. "Нас держава не підтримує, ведемо боротьбу з різними міністерствами та відомствами. Вони весь час хочуть щось забрати, але ми не віддаємо", - каже DW незмінний комендант "Хонки" Петро Олійник і додає, що кілька років тому якесь із міністерств хотіло вилучити лабораторію, що перевіряла для Януковича їжу.

Петро демонструє кілька поверхів "Хонки". Спортивний зал Януковича, тенісний корт. "Не вірте, що Янукович "досвідчений тенісист". У теніс, зі згадок його персоналу, він не так часто грав" ,- стверджує комендант.

Крокодилова шкіра на столі в одній з кімнат Хонки

Крокодилова шкіра на столі в одній з кімнат "Хонки"

"Хонка" постійно потребує якогось ремонту: то труба прорве, то тріщини на стелі проступають. "Це приклад того, як халтурно тут для "царя" працювали. Ми усуваємо це потроху", - каже він і запевняє, що з Межигір’я за ці роки нічого не зникло. "Жодна картина не вийшла, жодна машина не виїхала. І ми можемо це довести". Комендант "Хонки" особисто підписував документи Генпрокуратури, яка провела опис майна Межигір’я та передала описане під відповідальне зберігання активістам.

Резиденція Януковича та її вміст рішенням суду було передано АРМА - державному органові, створеному для розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів. У відмостві майже одразу заявили, що активісти, які облаштувалися у Межигір’ї , займаються незаконною підприємницькою діяльністю та можуть бути причетними до розкрадання майна екс-президента. 

Віктор Янукович в образі гонщика

Віктор Янукович в образі гонщика

Зокрема, однієї з машин з гаража Януковича, на якій, нібито їздив ще нацистський діяч Генріх Гімлер (Heinrich Himmler), і яка коштує мільйони доларів. Однак, інший комендант Межигір’я ДенисТарахкотелик ці звинувачення відкидає. За його даними, машину ще у 2014-ому вивезли охоронці Януковича. Він запевняє, що активісти у Межигір’ї ведуть діяльність у рамках створеної ними громадської організації Національний парк "Межигір'я". 

Молоко від кіз Януковича

У резиденції Януковича туристи навіть можуть купити молоко від корів та кіз з ферми Януковича. А теплиця, де вирощували для екс-гаранта за голандськими технологіями еко-овочі, теж продає помідори, салат, базілік усім бажаючим. "Нам потрібні кошти на зарплатню робітникам і на підтримку обладнання у робочму стані", - пояснює працівниця. 

Денис зізнається, що дещо втомився від постійної боротьби із державою. На його думку, немає юридичних підстав закидати щось активістам, особливо, якщо держава за п'ять років не взяла усю відповідальність на себе. "Хонка", усе в ній, більшість рухомого і нерухомого майна за її стінами юридично належить або самому Януковичу, або підконтрольній йому фірмі "Танталіт". "Суд заарештував майно, та й то не все. Рішення про конфіскацію ще не було", - каже він. 

Якщо Генпрокуратура України не зможе довести у суді, що Янукович і його фірми набули усе, що є у Межигір’ї злочинним шляхом, то суд може повернути резиденцію Януковичу. Цього Тарахкотелик не виключає. Саме це, на думку коменданта, стало причиною поки невдалого конкурсу на управління Межигір’ям, котрий цьогоріч оголосила АРМА. У відомстві визнали, що черг охочих не було. І не буде, впевнений Тарахкотелик, бо "для бізнесу це дуже ризикований об’єкт для інвестицій".

Комендант "Хонки" Петро Олейник упевнений, що Межигір’ям треба розпорядитися інакше - території надати статус національного парку, а "Хонці" - статус Музею корупції. Можливості того, що хтось у владі поклав око на спадок Януковича, активісти не виключають. Але запевняють, що стоятимуть "на цих барикадах до кінця".

  • Портреты и призы

    Кіч влади Віктора Януковича

    Портрети, вимпели, призи

    В окремій залі зібрані портрети і призи Віктора Януковича за участь у різного роду автогонках та інших змаганнях.

  • В одном из залов

    Кіч влади Віктора Януковича

    Ікони та книжки

    В одному із залів виставки представлені десятки старовинних та сучасних ікон, а також раритетні книжки.

  • Богослужебная книга

    Кіч влади Віктора Януковича

    Першодрук

    Книга богослужінь "Апостол", видана першодрукарем Іваном Федоровим у Львові в 1574 році.

  • Вазы

    Кіч влади Віктора Януковича

    Ваза

    У колекції старовинного та не дуже посуду виокремлюється ваза із розписом Пабло Пікассо.

  • Витрина

    Кіч влади Віктора Януковича

    Мисливець

    Запонки, вази й почесна грамота з "мисливської" колекції колишнього президента України. Напис на грамоті свідчить, що вона видана Віктору Януковичу за перемогу в номінації "Найкращий мисливець на лося у мисливському сезоні 2008 року" - тобто ще до обрання його президентом у 2010 році.

  • Серебряный лебедь Фаберже

    Кіч влади Віктора Януковича

    Срібний лебідь Фаберже

    Ті, хто приносили в дар Вікторові Януковичу подібні речі, мусили посвідчити їхню цінність.

  • Картины

    Кіч влади Віктора Януковича

    Картини

    Картини сучасних художників з помістя колишнього генпрокурора України та кума Януковича - Віктора Пшонки. Ліворуч - дружина Пшонки Ольга в образі російської імператриці. Праворуч - сам Пшонка поруч із Януковичем. Полотно постраждало від рук бійців Самооборони Майдану під час захоплення будинку колишнього генпрокурора.

  • Реликвия

    Кіч влади Віктора Януковича

    Реліквія

    На клаптику паперу, який був долучений до цього обрамленого золотом експонату, рукою здійснений напис: "Мощі святаго мученика Віктора".

  • default

    Кіч влади Віктора Януковича

    Кримінальне минуле

    Ця скульптурна група опинилась у міжнародному розшуку. Її власник з Харкова, ім'я якого не розголошується, упізнав свою власність, коли дивися репортаж про виставку "Кодекс Межигір'я" по телебаченню.

  • Музей

    Кіч влади Віктора Януковича

    Музей

    Національний художній музей України запрошує на виставку "Кодекс Межигір'я". У пресі її вже альтернативно охрестили "Одою несмаку".

    Автор: Олександр Савицький


Дивитись відео 04:11

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Хонка - перлина резиденції Януковича у Нових Петрівцях

Що змінилося у Межигір'ї за п'ять років?

Страуси нагодовані, але "Хонка" потребує ремонту. Репортаж DW. 

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