"Межигір'я": нове життя чи стара корупція? (відео)

Потік туристів в "Межигір’я" впродовж останніх 5 років після втечі Януковича не вщухає. Щороку туристи залишають тут приблизно 36 мільйонів гривень. І платять вони не державі. Фактично це пожертви на утримання усього цього майна. А збирають їх громадські активісти, які опікуються "Межигір’ям" ще з часів Майдану. Колишня резиденція Януковича може давати значно більший прибуток, вважають представники київської фірми "Cкомпані", які за результатами конкурсу обрані його новими управителями. Щоправда, деякі активісти її пов’язують з людьми президента-втікача Віктора Януковича. Чи справді це так і що буде з "Хонкою", спа-салоном і страусами Януковича? Репортаж DW з "Межигір’я":