 ″Межигір′я″: нове життя чи стара корупція? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 12.06.2019

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Політика й суспільство

"Межигір'я": нове життя чи стара корупція? (відео)

Новим управителем "Межигір’я" стала київська фірма "Cкомпані". Деякі активісти пов’язують її з людьми Віктора Януковича. Чи справді це так і що тепер буде з "Хонкою", спа-салоном і страусами? Репортаж DW.

Bildergalerie Präsidentenpaläste Janukowitsch Palast Ukraine (AFP/Getty Images/Yuriy Dyachyshyn)

Деякі активісти пов’язують нового управителя "Межигір'я" з людьми президента-втікача Віктора Януковича

Потік туристів в "Межигір’я" впродовж останніх 5 років після втечі Януковича не вщухає. Щороку туристи залишають тут приблизно 36 мільйонів гривень. І платять вони не державі. Фактично це пожертви на утримання усього цього майна. А збирають їх громадські активісти, які опікуються "Межигір’ям" ще з часів Майдану. Колишня резиденція Януковича може давати значно більший прибуток, вважають представники київської фірми "Cкомпані", які за результатами конкурсу обрані його новими управителями. Щоправда, деякі активісти її пов’язують з людьми президента-втікача Віктора Януковича. Чи справді це так і що буде з "Хонкою", спа-салоном і страусами Януковича? Репортаж DW з "Межигір’я":

 

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