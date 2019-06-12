"Межигір'я": нове життя чи стара корупція? (відео)

Новим управителем "Межигір’я" стала київська фірма "Cкомпані". Деякі активісти пов’язують її з людьми Віктора Януковича. Чи справді це так і що тепер буде з "Хонкою", спа-салоном і страусами? Репортаж DW.
Деякі активісти пов’язують нового управителя "Межигір'я" з людьми президента-втікача Віктора Януковича
Потік туристів в "Межигір’я" впродовж останніх 5 років після втечі Януковича не вщухає. Щороку туристи залишають тут приблизно 36 мільйонів гривень. І платять вони не державі. Фактично це пожертви на утримання усього цього майна. А збирають їх громадські активісти, які опікуються "Межигір’ям" ще з часів Майдану. Колишня резиденція Януковича може давати значно більший прибуток, вважають представники київської фірми "Cкомпані", які за результатами конкурсу обрані його новими управителями. Щоправда, деякі активісти її пов’язують з людьми президента-втікача Віктора Януковича. Чи справді це так і що буде з "Хонкою", спа-салоном і страусами Януковича? Репортаж DW з "Межигір’я":
Колишнього президента Віктора Ющенка підозрюють у пособництві екс-президенту Віктору Януковичу у заволодінні резиденції "Межигір'я", що завдавало збитків державі на 540 мільйонів гривень, повідомила Генпрокуратура. (06.06.2019)
П'ять років тому українці були вражені, коли побачили, яку резиденцію у Межигір'ї вибудував собі Віктор Янукович. Щоправда, статус резиденції досі залишається невизначеним. Чим нині живе "Межигіря" - у репортажі DW. (21.02.2019)
П'ять років тому Віктор Янукович втік з України, залишивши відкритою непідступну колись резиденцію Межигір'я. Репортаж DW із маєтку екс-президента, який став символом нестерпної корупції. (21.02.2019)
Швейцарія передала Україні документи, які можуть стати доказами у кримінальній справі щодо розкрадання коштів "Укртрансаміаку". "Схема" пережила вже не одну зміну влади, а гроші вивели вже за нинішньої. (25.07.2018)