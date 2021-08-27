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Мед

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "мед".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Штучні вулики з переробленого пластика врятують бджіл від паразитів? (27.08.2021) 27.08.2021

Німецькі розробники, схоже, знайшли спосіб захистити колонії бджіл від паразитів. Це вулики… з переробленого пластику!

Як відома блогерка відкрила для себе Карпати (відео)

Як відома блогерка відкрила для себе Карпати (відео) 27.06.2021

Ева Зу Бек відвідала Львів та Карпати, скуштувала карпатський мед та гуцульські страви, приміряла одяг гуцулів і поділилася з DW своїми враженнями.

Українські Карпати очима іноземця: куди поїхати відпочити улітку (25.06.2021)

Українські Карпати очима іноземця: куди поїхати відпочити улітку (25.06.2021) 25.06.2021

Україна - неймовірний, хоч і недооцінений іноземними туристами, край для літнього відпочинку, запевняє відома відеоблогерка Ева Зу Бек. Вона відвідала Львів та Карпати, скуштувала карпатський мед та гуцульські страви, приміряла одяг гуцулів і поділилася з DW своїми враженнями.

Чому треба рятувати не медоносних, а диких бджіл? (відео)

Чому треба рятувати не медоносних, а диких бджіл? (відео) 15.06.2021

Думаєте, медоносні бджоли зникають? І що більше у нас вуликів, то краще? Радимо переглянути це уявлення. Чому медоносні бджоли не є героями бджолиного світу, і на що нам варто перенаправити свої зусилля?

Вимирання бджіл: чому ми рятуємо не тих бджіл (11.06.2021) 11.06.2021

Думаєте, медоносні бджоли зникають? І що більше у нас вуликів, то краще? Радимо переглянути це уявлення. Дивіться, чому медоносні бджоли не є героями бджолиного світу, і на що нам варто перенаправити свої зусилля.

Вулики і мед як у давнину: як в Україні розводять диких бджіл (20.05.2021) 20.05.2021

Традиції бджільництва в Україні, однієї з головних виробниць меду в Європі, сягають середньовіччя. В давнину українці збирали лісовий мед в дуплах дерев. А тепер роблять диким бджолам роблять вулики з колод.

Унікальні кадри життя бджіл усередині стільників (13.04.2021) 13.04.2021

Зазирніть у життя європейської медоносної бджоли у вулику. Німецькі дослідники зняли унікальне відео, як бджоли відкладають яйця, збирають пилок та годують личинок.

Що таке "шалений" мед і як ним лікуються? (11.09.2020) 11.09.2020

Мед вважається цілющим природним засобом у багатьох країнах світу. У Туреччині в пошані так званий "шалений" мед. Вважається, що він нормалізує тиск і лікує горло. Але є й "шалені" побічні дії. Дивіться самі!

Німецькі села зникають через видобуток вугілля - Європа у фокусі (відео)

Німецькі села зникають через видобуток вугілля - "Європа у фокусі" (відео) 07.09.2020

На демонстрації проти режиму Лукашенка - як на роботу. Бджолиний мед з побічними ефектами з Туреччини. Як французьке вино перетворюють на дезінфекційні засоби. Бельгійці відкривають для себе кемпінг.

Як німецькі села зникають через видобуток вугілля - "Європа у фокусі" (07.09.2020) 07.09.2020

На демонстрації проти режиму Лукашенка - як на роботу. Німецькі села під загрозою зникнення через видобуток вугілля. Бджолиний мед з побічними ефектами з Туреччини. Як французьке вино перетворюють на дезінфекційні засоби. Бельгійці відкривають для себе кемпінг.

Джмелі напрокат - вигідний бізнес? (07.08.2020) 07.08.2020

Комах у світі щороку стає менше. Зокрема скорочення популяції бджіл знижує врожайність. Аби вирішити проблему запилення рослин, шведська пасічниця почала розводити джмелів, аби здавати їх в оренду фермерам.
Україна і ЄС на порозі нової суперечки - через мед

Україна і ЄС на порозі нової суперечки - через мед 28.02.2020

Одне з найбільших європейських об'єднань виробників агропродукції підозрює Україну в експорті до ЄС меду, розбавленого цукровим сиропом. Українці відкидають звинувачення. DW розбиралася.

Медична реформа: чому районні лікарні під загрозою закриття (29.01.2020) 29.01.2020

Другий етап мед реформи з 1 квітня передбачає зміни у фінансуванні лікарень. Замість державної субвенції "ліжко-місць" діятиме принцип "гроші йдуть за пацієнтом". Що це означатиме для багатьох районних лікарень, дивіться у репортажі DW з Житомирщини.

Масове отруєння бджіл в Україні: пасічники б'ють на сполох (відео)

Масове отруєння бджіл в Україні: пасічники б'ють на сполох (відео) 21.06.2018

В Україні масово гинуть бджоли. Пасічники переконані: це через дешеві отруйні пестициди, якими обробляють поля фермери.

Мертві бджоли меду не дають: в Україні б'ють на сполох через масове отруєння бджіл (21.06.2018) 21.06.2018

В Україні масово гинуть бджоли. Пасічники упевненні - усе через дешеві отруйні пестициди, якими обробляють поля фермери.

Жалоба за бджолами у Парижі: а в Україні? (08.06.2018) 08.06.2018

Бджіл та бджільництво поховали в Парижі французькі фермери. Вони влаштували креативну акцію, аби привернути увагу до проблеми вимирання бджіл.
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