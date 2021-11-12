Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама
Реклама
Реклама

Інновація в Чилі: дзеркала замість сонячних батарей

Чи робити щеплення від "ковіду" дітям?

Едгар Рінкевич

Голова МЗС Латвії про мігрантів на кордонах ЄС

Інновація в Чилі: дзеркала замість сонячних батарей (12.11.2021) 12.11.2021 | 02:58 хв.

Пустеля Атакама на півночі Чилі має найбільший рівень сонячної радіації на планеті, що робить її ідеальним місцем для першої сонячної теплової електростанції в Південній Америці.

Чи робити щеплення від "ковіду" дітям? (12.11.2021) 12.11.2021 | 04:31 хв.

У США розпочали вакцинувати від коронавірусу дітей від 5 до 11 років. Чи справді щеплення від "ковіду" безпечне та необхідне дітям? І як до цього ставляться у США та Німеччині батьки й імунологи?
Der lettische Außenminister Edgars Rinkevics spricht am 26.01.2015 bei der Pressekonferenz im Auswärtigen Amt in Berlin. Foto: Felix Zahn/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Голова МЗС Латвії про мігрантів на кордонах ЄС (11.11.2021) 11.11.2021 | 02:38 хв.

Яка нині ситуація на кордоні Латвії з Білоруссю? Чи бояться у Латвії повторення польського сценарію? І чи варто посилювати санкції проти Мінська і Москви? Про це міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич в ексклюзивному інтерв'ю DW.

Анґела Меркель про проблему мігрантів, німецькі інтереси й політичну пенсію (11.11.2021) 11.11.2021 | 12:11 хв.

Після 16 років на чолі уряду Німеччини Анґела Меркель виходить на пенсію. Що стало для неї найбільшим викликом за роки на посаді? І які тепер у неї плани на майбутнє? Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю DW.

Зміна клімату: як на Мальдівах вуглекислий газ під водою утримують (10.11.2021) 10.11.2021 | 02:08 хв.

Морські трави уловлюють СО2 значно швидше, ніж тропічні ліси. Тому збереження підводних лук має неабияке значення, щоб запобігти глобальному потеплінню.

Тропічні ліси Амазонії: шкоди невдовзі більше, ніж користі? (10.11.2021) 10.11.2021 | 02:23 хв.

Амазонія вже втратила 17% своїх лісів. Якщо так триватиме й далі, до 2030 покриття дерев зменшиться на 27%. Це матиме серйозні глобальні наслідки і може спричинити ефект доміно…

Гібридна атака Лукашенка на ЄС: що відбувається на кордоні з Польщею (10.11.2021) 10.11.2021 | 05:46 хв.

Катастрофічна ситуація з мігрантами на кордоні Білорусі з Польщею - це спроба Лукашенка спровокувати в Європі нову кризу з біженцями. Так це розцінюють у Німеччині та ЄС. Як реагуватиме Захід?

Що відбувається у таборі мігрантів на польсько-білоруському кордоні (09.11.2021) 09.11.2021 | 02:08 хв.

Мігранти намагаються прорвати кордон із Польщею з боку Білорусі. Польська сторона заявляє, що білоруська влада спеціально загострює конфлікт. Ось що відбувається на кордоні зараз.

Українська поезія з вуст німецької посолки (09.11.2021) 09.11.2021 | 00:57 хв.

До Дня української писемності та мови Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен, яка опанувала українську, продекламувала для DW поезію Олександри Ковальової "Вивершення літа".

Україна і зміна клімату: обіцянки замість досягнень? (09.11.2021) 09.11.2021 | 06:42 хв.

На Кліматичному форумі СОР26 Україна представила свій внесок у боротьбу зі зміною клімату. Йдеться, зокрема, про скорочення викидів СО2. Наскільки амбітні кліматичні цілі України та як планують їх досягати?

Бранденбурзькі ворота у Берліні (09.11.2021) 09.11.2021 | 00:24 хв.

Такими ви ще ніколи не бачили Бранденбурзькі ворота: знаменита туристична принада Берліна упродовж 24 годин за усього 20 секунд!

FILE PHOTO: Iraqi migrants talk to NGO Grupa Granica's representatives as they are surrounded by border guards and police officers after they crossed the Belarusian-Polish border during the ongoing migrant crisis, in Hajnowka, Poland October 14, 2021. REUTERS/Kacper Pempel/File Photo

Величезна колона мігрантів рухається до кордону Польщі з Білорусі (08.11.2021) 08.11.2021 | 03:05 хв.

На цих кадрах потік мігрантів рухається з Білорусі до польського кордону. Влада Польщі заявляє, що тиск на кордон продовжує зростати, і каже про гібридну атаку на країну з боку режиму Олександра Лукашенка.

Нова альтернатива видобутку нафти і газу - "Європа у фокусі" (08.11.2021) 08.11.2021 | 25:50 хв.

У Великобританії випробовують альтернативу видобутку нафти і газу. У паризькому барі борються за зміни в Афганістані. В Чехії допомагають дітім з інвалідністю, продаючи горох. Що у Калінінграді вважають "ганьбою міста".

Сім інноваційних ідей для захисту клімату (08.11.2021) 08.11.2021 | 02:32 хв.

Зменшення викидів CO2 - нині дуже модний вираз. Але як цього досягти? Ось 7 інновацій, які можуть змінити життя на планеті.

Кішка, яка подорожує світом на мотоциклі (05.11.2021) 05.11.2021 | 02:42 хв.

Моґлі - не зовсім звичайна кішка. Вона подорожує на мотоциклі зі своїм власником Мартіном. В дорозі вони вже чотири роки. Дивіться самі!

Смертельні ДТП: чому тисячі українців гинуть на дорогах? (05.11.2021) 05.11.2021 | 06:20 хв.

Україна - у п'ятірці антилідерів у Європі за кількістю смертельних аварій на дорогах. У середньому щодня 8-9 українців гинуть унаслідок ДТП. DW з'ясовувала чому. 
показати наступні 16 рез. ...
 