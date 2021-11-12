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Fliegenpilz (Amanita muscaria), Fruchtkoerper im Wald, Deutschland, NRW, Ruhrgebiet, Castrop-Rauxel | fly agaric (Amanita muscaria), fruiting bodies in a forest, Germany, North Rhine-Westphalia, Ruhr Area, Castrop-Rauxel

Як гриби можуть врятувати планету (12.11.2021) 12.11.2021 | 07:59 хв.

Гриби можуть допомогти очистити землю від нафтового та пластикового забруднення. Ними також можна обробляти ґрунти, забруднені радіоактивними елементами, як у Чорнобилі. Які такі магічні властивості мають гриби?
U.S. commander Thomas Stafford and docking module pilot Deke Slayton participate in a toast to a successful docking. The tubes have the labels of famous Russian vodka brands, but actually contained borscht, a beet soup.

Сім фактів з життя астронавтів 12.11.2021

Як працює туалет у космосі? Чи можливий секс в умовах невагомості? Яка зарплата астронавтів? На Міжнародній космічній станції відбулась "зміна караулу". З цієї нагоди відповідаємо на "гарячі" запитання.

Щеплення у… віденському борделі (12.11.2021) 12.11.2021 | 01:57 хв.

В одному з борделів Відня можна зробити безкоштовне щеплення від COVID-19 та провести час з "дамою на вибір". Після щеплення клієнт отримає ваучер на відвідини борделю вартістю 40 євро. Так в Австрії хочуть пришвидшити темпи вакцинації.

Інновація в Чилі: дзеркала замість сонячних батарей (12.11.2021) 12.11.2021 | 02:58 хв.

Пустеля Атакама на півночі Чилі має найбільший рівень сонячної радіації на планеті, що робить її ідеальним місцем для першої сонячної теплової електростанції в Південній Америці.

Чи робити щеплення від "ковіду" дітям? (12.11.2021) 12.11.2021 | 04:31 хв.

У США розпочали вакцинувати від коронавірусу дітей від 5 до 11 років. Чи справді щеплення від "ковіду" безпечне та необхідне дітям? І як до цього ставляться у США та Німеччині батьки й імунологи?
Der lettische Außenminister Edgars Rinkevics spricht am 26.01.2015 bei der Pressekonferenz im Auswärtigen Amt in Berlin. Foto: Felix Zahn/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Голова МЗС Латвії про мігрантів на кордонах ЄС (11.11.2021) 11.11.2021 | 02:38 хв.

Яка нині ситуація на кордоні Латвії з Білоруссю? Чи бояться у Латвії повторення польського сценарію? І чи варто посилювати санкції проти Мінська і Москви? Про це міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич в ексклюзивному інтерв'ю DW.

Анґела Меркель про проблему мігрантів, німецькі інтереси й політичну пенсію (11.11.2021) 11.11.2021 | 12:11 хв.

Після 16 років на чолі уряду Німеччини Анґела Меркель виходить на пенсію. Що стало для неї найбільшим викликом за роки на посаді? І які тепер у неї плани на майбутнє? Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю DW.

Зміна клімату: як на Мальдівах вуглекислий газ під водою утримують (10.11.2021) 10.11.2021 | 02:08 хв.

Морські трави уловлюють СО2 значно швидше, ніж тропічні ліси. Тому збереження підводних лук має неабияке значення, щоб запобігти глобальному потеплінню.

Тропічні ліси Амазонії: шкоди невдовзі більше, ніж користі? (10.11.2021) 10.11.2021 | 02:23 хв.

Амазонія вже втратила 17% своїх лісів. Якщо так триватиме й далі, до 2030 покриття дерев зменшиться на 27%. Це матиме серйозні глобальні наслідки і може спричинити ефект доміно…

Гібридна атака Лукашенка на ЄС: що відбувається на кордоні з Польщею (10.11.2021) 10.11.2021 | 05:46 хв.

Катастрофічна ситуація з мігрантами на кордоні Білорусі з Польщею - це спроба Лукашенка спровокувати в Європі нову кризу з біженцями. Так це розцінюють у Німеччині та ЄС. Як реагуватиме Захід?

Що відбувається у таборі мігрантів на польсько-білоруському кордоні (09.11.2021) 09.11.2021 | 02:08 хв.

Мігранти намагаються прорвати кордон із Польщею з боку Білорусі. Польська сторона заявляє, що білоруська влада спеціально загострює конфлікт. Ось що відбувається на кордоні зараз.

Українська поезія з вуст німецької посолки (09.11.2021) 09.11.2021 | 00:57 хв.

До Дня української писемності та мови Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен, яка опанувала українську, продекламувала для DW поезію Олександри Ковальової "Вивершення літа".

Україна і зміна клімату: обіцянки замість досягнень? (09.11.2021) 09.11.2021 | 06:42 хв.

На Кліматичному форумі СОР26 Україна представила свій внесок у боротьбу зі зміною клімату. Йдеться, зокрема, про скорочення викидів СО2. Наскільки амбітні кліматичні цілі України та як планують їх досягати?

Бранденбурзькі ворота у Берліні (09.11.2021) 09.11.2021 | 00:24 хв.

Такими ви ще ніколи не бачили Бранденбурзькі ворота: знаменита туристична принада Берліна упродовж 24 годин за усього 20 секунд!

FILE PHOTO: Iraqi migrants talk to NGO Grupa Granica's representatives as they are surrounded by border guards and police officers after they crossed the Belarusian-Polish border during the ongoing migrant crisis, in Hajnowka, Poland October 14, 2021. REUTERS/Kacper Pempel/File Photo

Величезна колона мігрантів рухається до кордону Польщі з Білорусі (08.11.2021) 08.11.2021 | 03:05 хв.

На цих кадрах потік мігрантів рухається з Білорусі до польського кордону. Влада Польщі заявляє, що тиск на кордон продовжує зростати, і каже про гібридну атаку на країну з боку режиму Олександра Лукашенка.

Нова альтернатива видобутку нафти і газу - "Європа у фокусі" (08.11.2021) 08.11.2021 | 25:50 хв.

У Великобританії випробовують альтернативу видобутку нафти і газу. У паризькому барі борються за зміни в Афганістані. В Чехії допомагають дітім з інвалідністю, продаючи горох. Що у Калінінграді вважають "ганьбою міста".

Сім інноваційних ідей для захисту клімату (08.11.2021) 08.11.2021 | 02:32 хв.

Зменшення викидів CO2 - нині дуже модний вираз. Але як цього досягти? Ось 7 інновацій, які можуть змінити життя на планеті.

Кішка, яка подорожує світом на мотоциклі (05.11.2021) 05.11.2021 | 02:42 хв.

Моґлі - не зовсім звичайна кішка. Вона подорожує на мотоциклі зі своїм власником Мартіном. В дорозі вони вже чотири роки. Дивіться самі!

Dieses undatierte Foto zeigt digitale Bilder von Björn Ulvaeus (l-r), Agnetha Fältskog, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad, Mitglieder der schwedischen Popgruppe Abba. Abba hat fast 40 Jahre nach der Trennung der Band ein neues Album angekündigt. Das neue Album wird den Titel «Voyage» tragen, wie die Band bekannt gab. Eine virtuelle Version der Band soll am 27. Mai 2022 eine Reihe von Konzerten in London geben. +++ dpa-Bildfunk +++

ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повернулася 05.11.2021

Кінець тривалої музичної паузи - легендарна шведська четвірка повернулася з новим альбомом "Voyage". Весною ABBA вийде на сцену - у вигляді голограм.

Смертельні ДТП: чому тисячі українців гинуть на дорогах? (05.11.2021) 05.11.2021 | 06:20 хв.

Україна - у п'ятірці антилідерів у Європі за кількістю смертельних аварій на дорогах. У середньому щодня 8-9 українців гинуть унаслідок ДТП. DW з'ясовувала чому. 
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