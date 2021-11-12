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Гриби можуть допомогти очистити землю від нафтового та пластикового забруднення. Ними також можна обробляти ґрунти, забруднені радіоактивними елементами, як у Чорнобилі. Які такі магічні властивості мають гриби?
Як працює туалет у космосі? Чи можливий секс в умовах невагомості? Яка зарплата астронавтів? На Міжнародній космічній станції відбулась "зміна караулу". З цієї нагоди відповідаємо на "гарячі" запитання.
В одному з борделів Відня можна зробити безкоштовне щеплення від COVID-19 та провести час з "дамою на вибір". Після щеплення клієнт отримає ваучер на відвідини борделю вартістю 40 євро. Так в Австрії хочуть пришвидшити темпи вакцинації.
Пустеля Атакама на півночі Чилі має найбільший рівень сонячної радіації на планеті, що робить її ідеальним місцем для першої сонячної теплової електростанції в Південній Америці.
У США розпочали вакцинувати від коронавірусу дітей від 5 до 11 років. Чи справді щеплення від "ковіду" безпечне та необхідне дітям? І як до цього ставляться у США та Німеччині батьки й імунологи?
Яка нині ситуація на кордоні Латвії з Білоруссю? Чи бояться у Латвії повторення польського сценарію? І чи варто посилювати санкції проти Мінська і Москви? Про це міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Після 16 років на чолі уряду Німеччини Анґела Меркель виходить на пенсію. Що стало для неї найбільшим викликом за роки на посаді? І які тепер у неї плани на майбутнє? Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Морські трави уловлюють СО2 значно швидше, ніж тропічні ліси. Тому збереження підводних лук має неабияке значення, щоб запобігти глобальному потеплінню.
Амазонія вже втратила 17% своїх лісів. Якщо так триватиме й далі, до 2030 покриття дерев зменшиться на 27%. Це матиме серйозні глобальні наслідки і може спричинити ефект доміно…
Катастрофічна ситуація з мігрантами на кордоні Білорусі з Польщею - це спроба Лукашенка спровокувати в Європі нову кризу з біженцями. Так це розцінюють у Німеччині та ЄС. Як реагуватиме Захід?
Мігранти намагаються прорвати кордон із Польщею з боку Білорусі. Польська сторона заявляє, що білоруська влада спеціально загострює конфлікт. Ось що відбувається на кордоні зараз.
До Дня української писемності та мови Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен, яка опанувала українську, продекламувала для DW поезію Олександри Ковальової "Вивершення літа".
На Кліматичному форумі СОР26 Україна представила свій внесок у боротьбу зі зміною клімату. Йдеться, зокрема, про скорочення викидів СО2. Наскільки амбітні кліматичні цілі України та як планують їх досягати?
Такими ви ще ніколи не бачили Бранденбурзькі ворота: знаменита туристична принада Берліна упродовж 24 годин за усього 20 секунд!
На цих кадрах потік мігрантів рухається з Білорусі до польського кордону. Влада Польщі заявляє, що тиск на кордон продовжує зростати, і каже про гібридну атаку на країну з боку режиму Олександра Лукашенка.
У Великобританії випробовують альтернативу видобутку нафти і газу. У паризькому барі борються за зміни в Афганістані. В Чехії допомагають дітім з інвалідністю, продаючи горох. Що у Калінінграді вважають "ганьбою міста".
Зменшення викидів CO2 - нині дуже модний вираз. Але як цього досягти? Ось 7 інновацій, які можуть змінити життя на планеті.
Моґлі - не зовсім звичайна кішка. Вона подорожує на мотоциклі зі своїм власником Мартіном. В дорозі вони вже чотири роки. Дивіться самі!
Кінець тривалої музичної паузи - легендарна шведська четвірка повернулася з новим альбомом "Voyage". Весною ABBA вийде на сцену - у вигляді голограм.
Україна - у п'ятірці антилідерів у Європі за кількістю смертельних аварій на дорогах. У середньому щодня 8-9 українців гинуть унаслідок ДТП. DW з'ясовувала чому.
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