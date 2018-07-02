Медреформа: які послуги залишаться безоплатними? (відео)

Не потрібно платити, зокрема, за загальний аналіз крові та сечі, холестерин, електрокардіограму, швидкий тест на вагітність. Також безкоштовні консультації з будь-яких проблем зі здоров’ям, супровід пацієнтів із хронічними захворюваннями.

Крім того, серед обов’язків вашого лікаря - вакцинація, профілактичні огляди, візити додому, щоправда за рішенням лікаря, а також рецепти на ліки та медичні довідки.