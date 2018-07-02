Медреформа: які послуги залишаться безоплатними? (відео)

З 1 липня в Україні стартував новий етап медичної реформи. А також почав діяти новий перелік послуг, які українцям мають надавати сімейні лікарі. За які аналізи не потрібно платити?
Не потрібно платити, зокрема, за загальний аналіз крові та сечі, холестерин, електрокардіограму, швидкий тест на вагітність. Також безкоштовні консультації з будь-яких проблем зі здоров’ям, супровід пацієнтів із хронічними захворюваннями.
Крім того, серед обов’язків вашого лікаря - вакцинація, профілактичні огляди, візити додому, щоправда за рішенням лікаря, а також рецепти на ліки та медичні довідки.
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