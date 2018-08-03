 Медреформа: українські лікарі стали більше заробляти? (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 09.08.2018

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Україна

Медреформа: українські лікарі стали більше заробляти? (відео)

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у соцмережах хвалиться збільшенням зарплат лікарів завдяки медичній реформі. DW розбиралася, чи справді це так.

Ukraine Ärzte-Proteste in Kiew (DW/L. Rzeutskaya)

Чи справді лікарі в Україні стали більше заробляти завдяки медреформі?

Сімейний лікар на Одещині уклав декларації з майже тисячею восьмистами пацієнтами й отримав в липні втричі більше, ніж раніше - понад шістнадцять тисяч гривень. Твітер-акаунт прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана рясніє такими прикладами збільшення зарплат медиків, з хештегом "медична реформа в дії". Втім, не в усіх областях і медзакладах ситуація така сама. DW розбиралася.

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Медреформа: за що не треба платити лікарям (відео)

З 1 липня в Україні стартував новий етап медичної реформи. А також почав діяти новий перелік послуг, які українцям мають надавати сімейні лікарі. За які аналізи не потрібно платити? (02.07.2018)  

Медреформа на селі: що відбувається у провінції (відео)

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Медреформа в Україні: які головні зміни з 1 квітня? (відео)

1 квітня в Україні стартує медична реформа. Один з її головних принципів: що б з вами не сталося - спершу до сімейного лікаря. З ним треба підписати договір. Що ще варто знати? (13.03.2018)  

Докладно

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Ukraine Ärzte-Proteste in Kiew (DW/L. Rzeutskaya)

Медреформа: українські лікарі стали краще заробляти? (відео)

Гройсман у соцмережах хвалиться збільшенням зарплат лікарів завдяки медреформі. DW розбиралася, чи справді це так. 

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