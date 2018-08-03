Медреформа: українські лікарі стали більше заробляти? (відео)

Сімейний лікар на Одещині уклав декларації з майже тисячею восьмистами пацієнтами й отримав в липні втричі більше, ніж раніше - понад шістнадцять тисяч гривень. Твітер-акаунт прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана рясніє такими прикладами збільшення зарплат медиків, з хештегом "медична реформа в дії". Втім, не в усіх областях і медзакладах ситуація така сама. DW розбиралася.