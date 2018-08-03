Медреформа: українські лікарі стали більше заробляти? (відео)

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у соцмережах хвалиться збільшенням зарплат лікарів завдяки медичній реформі. DW розбиралася, чи справді це так.
Сімейний лікар на Одещині уклав декларації з майже тисячею восьмистами пацієнтами й отримав в липні втричі більше, ніж раніше - понад шістнадцять тисяч гривень. Твітер-акаунт прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана рясніє такими прикладами збільшення зарплат медиків, з хештегом "медична реформа в дії". Втім, не в усіх областях і медзакладах ситуація така сама. DW розбиралася.
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