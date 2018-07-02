 Медреформа: за що не треба платити лікарям (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 02.07.2018

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Україна

Медреформа: за що не треба платити лікарям (відео)

З 1 липня в Україні стартував новий етап медичної реформи. А також почав діяти новий перелік послуг, які українцям мають надавати сімейні лікарі. За які аналізи не потрібно платити?

Медична реформа в Україні

Не потрібно платити, зокрема, за загальний аналіз крові та сечі, холестерин, електрокардіограму, швидкий тест на вагітність. Також безкоштовні консультації з будь-яких проблем зі здоров’ям, супровід пацієнтів із хронічними захворюваннями.  
Крім того, серед обов’язків вашого лікаря - вакцинація, профілактичні огляди, візити додому, щоправда за рішенням лікаря, а також рецепти на ліки та медичні довідки. 

DW.COM

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Докладно

Медична реформа в Україні

Медреформа: за що не треба платити лікарям (відео)

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