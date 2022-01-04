Медичні маски

Чи можна заразитися коронавірусом на свіжому повітрі? Що каже наука

З приходом весни люди дедалі більше часу проводять на свіжому повітрі. Чи не підвищує це ризик заразитися коронавірусом? І чи ефективно в цьому випадку захищають маски?