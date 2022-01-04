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Медичні маски

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "медичні маски".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Франції виявили новий варіант коронавірусу

У Франції виявили новий варіант коронавірусу 04.01.2022

Раніше невідомий варіант SARS-CoV-2 з 46 мутаціями виявили у мандрівника, який повернувся з Камеруну до Франції. Нині вчені почали його вивчення.
У харківському метро сталась стрілянина через неправильне носіння масок

У харківському метро сталась стрілянина через неправильне носіння масок 18.11.2021

У метро в Харкові колишній працівник податкової міліції зробив зауваження групі студентів щодо неправильно вдягнених масок, через що спалахнув конфлікт. Чоловік дістав пістолет і вистрілив у ногу молодику.
Німецьких автомобілістів зобов'яжуть мати маски в аптечках - ЗМІ

Німецьких автомобілістів зобов'яжуть мати маски в аптечках - ЗМІ 25.09.2021

За даними видання Rheinische Post, до німецьких правил дорожнього руху планують додати пункт про те, що в аптечці кожного автомобіля мають бути дві медичні маски.
Німеччина: 230 тисяч порушень маскового режиму в потягах та на вокзалах

Німеччина: 230 тисяч порушень маскового режиму в потягах та на вокзалах 25.09.2021

За цей рік німецька поліція зафіксувала близько 230 тисяч порушень маскового режиму в потягах та на вокзалах. Понад 11 тисяч порушників мали сплатити штраф.
В Ізраїлі скасували обов'язок носити маски

В Ізраїлі скасували обов'язок носити маски 15.06.2021

Жорсткі обмежувальні заходи діють в Ізраїлі лише щодо приїжджих з інших країн. Наразі повну вакцинацію від коронавірусу отримали 55 відсотків мешканців країни.
Глава МОЗ Німеччини пропонує почати скасувувати обов'язкові маски

Глава МОЗ Німеччини пропонує почати скасувувати обов'язкові маски 14.06.2021

Число заражень коронавірусом у Німеччині зменшується, тому обов'язкове носіння масок у громадських місцях можна поступово скасовувати, заявив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан.
Масковий скандал у ФРН: МОЗ відкидає звинувачення

Масковий скандал у ФРН: МОЗ відкидає звинувачення 08.06.2021

Усі маски, які розподіляє німецький уряд, є перевіреними та безпечними, заявив очільник МОЗ Єнс Шпан. За його словами, ідея надати маски безхатькам та людям з інвалідністю походила від міністерства праці.

Як медичні маски переробляють на шкільні стільці (19.04.2021) 19.04.2021

Боротьба з пандемією спричинила додаткові обсяги пластикового сміття. У Великобританії використані пластикові маски, халати та інші засоби антивірусного захисту навчилися переробляти на цінний ресурс.
У Берліні у магазинах і транспорті стануть обов'язковими респіратори FFP2

У Берліні у магазинах і транспорті стануть обов'язковими респіратори FFP2 28.03.2021

Нові вимоги щодо носіння масок у багатьох громадських місцях, в магазинах та у транспорті почнуть діяти у німецькій столиці з 31 березня.

Чи можна заразитися коронавірусом на свіжому повітрі? Що каже наука

Чи можна заразитися коронавірусом на свіжому повітрі? Що каже наука 23.03.2021

З приходом весни люди дедалі більше часу проводять на свіжому повітрі. Чи не підвищує це ризик заразитися коронавірусом? І чи ефективно в цьому випадку захищають маски?
Коментар: Скандал у ФРН - бізнес на масках замість моральних принципів

Коментар: Скандал у ФРН - бізнес на масках замість моральних принципів 09.03.2021

ФРН сколихнув скандал навколо комісійних, які отримали двоє депутатів Бундестагу за посередництво в поставках медичних масок. Під час кризи вони розбазарили найцінніший капітал політики - довіру, вважає Фолькер Віттінґ.
Як масковий скандал у Німеччині вдарить по партії Меркель перед виборами

Як масковий скандал у Німеччині вдарить по партії Меркель перед виборами 09.03.2021

Двох депутатів фракції ХДС/ХСС у Бундестазі викрили в тому, що вони наживалися на закупівлі захисних масок. Як вплине скандал на результати партії канцлерки Меркель на земельних виборах?
Масковий скандал: депутат Бундестагу складає мандат

Масковий скандал: депутат Бундестагу складає мандат 08.03.2021

Депутат Бундестагу Ніколас Лебель оголосив про негайне складання мандата на тлі закликів своїх однопартійців через скандал у посередництві закупівлі масок під час пандемії.
Коронавірус: що треба знати про захисні маски

Коронавірус: що треба знати про захисні маски 21.01.2021

Маски для захисту від вірусів з огляду на пандемію COVID-19 стали частиною побуту для людей по всьому світі. Приписи, які саме маски треба носити у громадських місцях, у Німеччині стали жорсткішими.
Пандемія COVID-19: у ЄС рекомендують носити маски в усіх видах транспорту

Пандемія COVID-19: у ЄС рекомендують носити маски в усіх видах транспорту 24.07.2020

В умовах пандемії COVID-19 пасажирів у Євросоюзі просять купувати електронні квитки, а маски рекомендують носити в усіх видах транспорту.
В Австрії запровадили жорсткіші правила щодо носіння масок

В Австрії запровадили жорсткіші правила щодо носіння масок 24.07.2020

В Австрії запровадили жорсткіші правила щодо носіння захисних масок через збільшення кількості випадків COVID-19. В Англії також віднині потрібно обов'язково носити маски в магазинах.
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