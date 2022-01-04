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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "медичні маски".
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ФРН сколихнув скандал навколо комісійних, які отримали двоє депутатів Бундестагу за посередництво в поставках медичних масок. Під час кризи вони розбазарили найцінніший капітал політики - довіру, вважає Фолькер Віттінґ.