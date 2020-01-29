Медична реформа: чому районні лікарні під загрозою закриття (відео)

У палаті - як у вулику. Та пацієнти обговорюють не стільки свої хвороби, як чутки про те, закриють їхню лікарню чи ні. Розмови про можливе закриття п'ятиповерхової районної лікарні Хорошівського району Житомирської області точаться давно, та зараз вони ожили з новою силою. Адже з першого квітня стартує реформа вторинної ланки медицини. Це означає, що повністю змінюється система фінансування районних лікарень. Раніше медзаклад отримував від держави медичну субвенцію - щорічну фіксовану суму, яка не залежала від кількості та якості наданих послуг. З квітня гроші йтимуть за кожен пролікований випадок. Для цього Національна служба здоров’я України сформувала вимоги до лікарень, які можуть претендувати на оплату медичних послуг. У програші передусім лікарні, які мають застаріле технічне оснащення. Чому районні лікарні опинилися під загрозою закриття - дивіться у репортажі DW з Житомирщини.