 Медична реформа: чому районні лікарні під загрозою закриття (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.01.2020

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Політика й суспільство

Медична реформа: чому районні лікарні під загрозою закриття (відео)

Другий етап медичної реформи з 1 квітня передбачає зміни у фінансуванні лікарень. Що це означатиме для багатьох районних лікарень, дивіться у репортажі DW з Житомирщини.

Медична реформа загрожує райлікарням? (Ärzte ohne Grenzen/M. Ressel)

Чому районні лікарні опинилися під загрозою закриття?

У палаті - як у вулику. Та пацієнти обговорюють не стільки свої хвороби, як чутки про те, закриють їхню лікарню чи ні. Розмови про можливе закриття п'ятиповерхової районної лікарні Хорошівського району Житомирської області точаться давно, та зараз вони ожили з новою силою. Адже з першого квітня стартує реформа вторинної ланки медицини. Це означає, що повністю змінюється система фінансування районних лікарень. Раніше медзаклад отримував від держави медичну субвенцію - щорічну фіксовану суму, яка не залежала від кількості та якості наданих послуг. З квітня гроші йтимуть за кожен пролікований випадок. Для цього Національна служба здоров’я України сформувала вимоги до лікарень, які можуть претендувати на оплату медичних послуг. У програші передусім лікарні, які мають застаріле технічне оснащення. Чому районні лікарні опинилися під загрозою закриття - дивіться у репортажі DW з Житомирщини.

 

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Школи при лікарнях: як важкохворим дітям дають шанс на освіту (відео)

У дитинстві Євгенія Смірнова багато часу провела в лікарнях. Хвилювалася, що відстане у навчанні. Нині Євгенія відкриває "школи супергероїв" при лікарнях для дітей, які роками лежать у стаціонарі. #LocalHeroes (20.12.2019)  

Пустіть в реанімацію: як виборюють доступ до важкохворих (відео)

МОЗ дозволило доступ рідних до важкохворих у реанімаціях, однак лікарні це ігнорують. Анастасія Леухіна, яка втратила дитину в реанімації, ініціювала рух "Пустіть в реанімацію". Про неї - у проекті DW #LocalHeroes. (10.10.2019)  

Відкат медичної реформи за кошт важкохворих пацієнтів (відео)

Команда ексочільниці МОЗ Уляни Супрун заявляє про зрив медичної реформи. Команда нової міністерки Зоряни Скалецької хоче провести аудит медреформи. Що думають пацієнти? (10.10.2019)  

Аудіо й відео до теми

Медреформа не за планом: чому другий етап пробуксовує? (15.05.2019)  

Безкоштовна діагностика раку для українців: як це працюватиме? (04.04.2019)  

Медична реформа: зупинять, скасують чи відкотять назад? (14.08.2019)  

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Докладно

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