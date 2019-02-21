Медична реформа Уляни Супрун очима лікарів (відео)

Гроші, які щомісяця надходять від Національної служби здоров'я, сімейний лікар Роман Дяченко у Христинівці на Черкащині розподіляє сам: скільки з них піде на заробітну плату, а скільки - на утримання кабінету. За півроку розрахувався за кредитом, і тепер думає про подальше розширення свого кабінету. Хоче найняти медсестру. А з часом придбати автомобіль, аби швидко доїжджати до хворих. А от для іншого сімейного лікаря з Христинівки, 71-річного Георгія Антоновича світлі часи в медицині вже минули. Від потужної залізничної лікарні, де він пропрацював майже 45 років, по суті, нічого не залишилося. Чому одні лікарі хвалять медреформу, а інші лають - дивіться у репортажі DW.