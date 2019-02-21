 Медична реформа Уляни Супрун очима лікарів (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.02.2019

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Політика й суспільство

Медична реформа Уляни Супрун очима лікарів (відео)

Уляну Супрун не раз намагалися усунути з посади через медичну реформу в Україні. DW перевірила, як медреформа втілюється в провінції та чому одні лікарі задоволені, а інші - категорично проти нововведень.

Ukraine Arzt Orest Tril (DW/V. Pryhid)

Українські лікарі кардинально по-різному оцінюють медреформу. Чому?

Гроші, які щомісяця надходять від Національної служби здоров'я, сімейний лікар Роман Дяченко у Христинівці на Черкащині розподіляє сам: скільки з них піде на заробітну плату, а скільки - на утримання кабінету. За півроку розрахувався за кредитом, і тепер думає про подальше розширення свого кабінету. Хоче найняти медсестру. А з часом придбати автомобіль, аби швидко доїжджати до хворих. А от для іншого сімейного лікаря з Христинівки, 71-річного Георгія Антоновича світлі часи в медицині вже минули. Від потужної залізничної лікарні, де він пропрацював майже 45 років, по суті, нічого не залишилося. Чому одні лікарі хвалять медреформу, а інші лають - дивіться у репортажі DW.

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