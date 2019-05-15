Медична реформа не за планом? (відео)

Медична реформа в Україні має бути реалізована за три роки. Проте, схоже, у ці терміни вкластися не вдасться. Чому?
Вже за кілька років Україна мала отримати медицину нового зразка. Проте реалізація нововведень відтерміновується. Декларації із сімейним лікарем підписали поки дві третини українців, в аптеках іноді неможливо отримати ліки за електронними рецептами, а коли саме українці зможуть скористатися безкоштовною діагностикою - невідомо взагалі.
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