Медична реформа не за планом? (відео)

Медреформа не за планом: чому другий етап пробуксовує? (15.05.2019)

В Україні вже розпочався другий етап медреформи, а ще не до кінця втілений перший етап. Декларації з лікарями нині підписали лише дві третини українців. Решта з липня цього року не зможе безкоштовно потрапити до лікарів. Чому медреформа побуксовує?