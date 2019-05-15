 Медична реформа не за планом? (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 16.05.2019

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Україна

Медична реформа не за планом? (відео)

Медична реформа в Україні має бути реалізована за три роки. Проте, схоже, у ці терміни вкластися не вдасться. Чому?

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Медична реформа в Україні не за планом?

Вже за кілька років Україна мала отримати медицину нового зразка. Проте реалізація нововведень відтерміновується. Декларації із сімейним лікарем підписали поки дві третини українців, в аптеках іноді неможливо отримати ліки за електронними рецептами, а коли саме українці зможуть скористатися безкоштовною діагностикою - невідомо взагалі. 

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