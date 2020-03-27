 Медична допомога на мотоциклах: як байкери швидким допомагають (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.03.2020

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Політика й суспільство

Медична допомога на мотоциклах: як байкери швидким допомагають (відео)

Байкери-рятувальники з ГО "Мотохелп" - добровільні помічники швидкої допомоги. Вони виїжджають на ДТП, аби надати першу допомогу, як, приміром, 22-річна байкерша Вікторія Осипчук. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes. 

Coronavirus In Ukraine (picture-alliance/NurPhoto/S. Kharchenko)

Байкери-волонтери прибувають на місце ДТП нерідко швидше від "швидкої"

Нещодавно волонтери MotoHelp підписали договір про співпрацю з "Центром екстреної медичної допомоги та медичних катастроф Києва". Тож, тепер байкери виходять на виклики разом з медбригадами. Коли в місті затори, дістатися до місця ДТП на байках можна в рази швидше, а отже, й надати першу медичну допомогу. Ці секунди й рятують життя… Як це працює, на власні очі переконалася DW. Дивіться у проекті #LocalHeroes:

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Маріупольський Макаренко: як пастор врятував тисячі вуличних дітей (відео)

Пастор Геннадій Мохненко у Маріуполі став прийомним батьком для 33 безпритульних дітей, а в його реабілітаційному центрі прихисток знайшли тисячі неповнолітніх. DW відвідала "маріупольського Макаренка". #LocalHeroes (09.01.2020)  

Школи при лікарнях: як важкохворим дітям дають шанс на освіту (відео)

У дитинстві Євгенія Смірнова багато часу провела в лікарнях. Хвилювалася, що відстане у навчанні. Нині Євгенія відкриває "школи супергероїв" при лікарнях для дітей, які роками лежать у стаціонарі. #LocalHeroes (20.12.2019)  

Виховати чоловіка: "Мудрий тесля" для хлопчиків-безбатченків (відео)

Переселенець з Луганська Віталій Андрієць організував у Черкасах курси теслярства для хлопчиків, що виховуються без батька. Він не просто навчає їх тримати пилку та забивати цвяхи. Дивіться в проекті DW #LocalHeroes. (12.12.2019)  

Не село, а фантастика: як мільйонер модернізує рідний Радовель (відео)

Бізнесмен Михайло Весельський втілює у рідному Радовлі на Житомирщині масштабний проект розвитку села. Що його надихає і чому не обов'язково бути мільйонером, аби розвивати українське село - у проекті DW #LocalHeroes. (28.11.2019)  

Право на життя: поборола рак - бореться за донорство органів (відео)

Ірина Заславець переборола рак та пережила трансплантацію кісткового мозку. Її врятували у ФРН. Нині вона керівниця ГО "IDonor". Її мета - створити дієву системи трансплантації органів в Україні. Проект DW #LocalHeroes. (14.11.2019)  

Також за темою

Як рятівники на мотоциклах надають першу медичну допомогу - #LocalHeroes (27.03.2020) 27.03.2020

У часи коронавірусу і без того перевантажені "швидкі" раді будь-якій допомозі. Байкери-рятувальники з ГО "Мотохелп" - одні з таких добровільних помічників. Вони виїжджають на ДТП, аби надати першу допомогу постраждалим, як, приміром, 22-річна байкерша Вікторія Осипчук. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes. 

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Докладно

Коронавірус у Сирії

Сирія і коронавірус: коли ворог невидимий

У Сирії люди на місцях намагаються захистити себе й своїх близьких від коронавірусу.  

Symbolbild: Ölpreis (picture-alliance/AP/H. Jamali)

Ціна на нафту впала до рівня 2002 року

Барель WTI на азійських біржах торгується за 20 доларів, барель Brent - за 23 долари.  

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