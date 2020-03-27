Медична допомога на мотоциклах: як байкери швидким допомагають (відео)

Нещодавно волонтери MotoHelp підписали договір про співпрацю з "Центром екстреної медичної допомоги та медичних катастроф Києва". Тож, тепер байкери виходять на виклики разом з медбригадами. Коли в місті затори, дістатися до місця ДТП на байках можна в рази швидше, а отже, й надати першу медичну допомогу. Ці секунди й рятують життя… Як це працює, на власні очі переконалася DW. Дивіться у проекті #LocalHeroes: