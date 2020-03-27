Медична допомога на мотоциклах: як байкери швидким допомагають (відео)

Байкери-рятувальники з ГО "Мотохелп" - добровільні помічники швидкої допомоги. Вони виїжджають на ДТП, аби надати першу допомогу, як, приміром, 22-річна байкерша Вікторія Осипчук. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.
Нещодавно волонтери MotoHelp підписали договір про співпрацю з "Центром екстреної медичної допомоги та медичних катастроф Києва". Тож, тепер байкери виходять на виклики разом з медбригадами. Коли в місті затори, дістатися до місця ДТП на байках можна в рази швидше, а отже, й надати першу медичну допомогу. Ці секунди й рятують життя… Як це працює, на власні очі переконалася DW. Дивіться у проекті #LocalHeroes:
Пастор Геннадій Мохненко у Маріуполі став прийомним батьком для 33 безпритульних дітей, а в його реабілітаційному центрі прихисток знайшли тисячі неповнолітніх. DW відвідала "маріупольського Макаренка". #LocalHeroes (09.01.2020)
У дитинстві Євгенія Смірнова багато часу провела в лікарнях. Хвилювалася, що відстане у навчанні. Нині Євгенія відкриває "школи супергероїв" при лікарнях для дітей, які роками лежать у стаціонарі. #LocalHeroes (20.12.2019)
Переселенець з Луганська Віталій Андрієць організував у Черкасах курси теслярства для хлопчиків, що виховуються без батька. Він не просто навчає їх тримати пилку та забивати цвяхи. Дивіться в проекті DW #LocalHeroes. (12.12.2019)
Бізнесмен Михайло Весельський втілює у рідному Радовлі на Житомирщині масштабний проект розвитку села. Що його надихає і чому не обов'язково бути мільйонером, аби розвивати українське село - у проекті DW #LocalHeroes. (28.11.2019)
Ірина Заславець переборола рак та пережила трансплантацію кісткового мозку. Її врятували у ФРН. Нині вона керівниця ГО "IDonor". Її мета - створити дієву системи трансплантації органів в Україні. Проект DW #LocalHeroes. (14.11.2019)