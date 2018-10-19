Медведєв: Росія обмежить ввезення товарів з України

Росія планує додатково обмежити ввезення українських товарів та заблокувати активи тих українців, які на думку Кремля, шкодять країні. Про це у вівторок, 23 жовтня, повідомив російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв.

"Ідеться про блокування їхніх (українських - Ред.) активів, які перебувають на території РФ. Тобто про заборону провадити з ними будь-які дії", - пояснив Медведєв. Він додав, що йдеться "про заборону переказу грошових коштів, які розміщені в джерелах, розташованих на території РФ".

Крім того, за словами Медведєва, Росія має намір запровадити додаткові обмеження на ввезення товарів з України. "Йтиметься про те, щоб заборонити певні категорії товарів, вироблені в Україні, для того, щоб постачати їх до РФ", - цитує "Інтерфакс-Україна" слова прем'єра.

Водночас Медведєв зауважив, що російські санкції проти України не торкнуться простих українців і "таке питання не розглядається". За його словами, пропозиції щодо виданого напередодні президентського указу про санкції підготують вже найближчим часом.

Раніше російське видання "Коммерсант" повідомляло, що уряд РФ готує нові санкції проти України. До санкційного списку можуть потрапити кількасот українських підприємців, політиків та чиновників та близько сотні юридичних осіб.