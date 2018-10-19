 Медведєв: Росія обмежить ввезення товарів з України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2018

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Новини

Медведєв: Росія обмежить ввезення товарів з України

Росія обмежить ввезення товарів з України та заблокує активи тих українців, які на думку РФ, шкодять країні, повідомив російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв.

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв розповів про санкції проти України

Дмитро Медведєв

Росія планує додатково обмежити ввезення українських товарів та заблокувати активи тих українців, які на думку Кремля, шкодять країні. Про це у вівторок, 23 жовтня, повідомив російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв.

"Ідеться про блокування їхніх (українських - Ред.) активів, які перебувають на території РФ. Тобто про заборону провадити з ними будь-які дії", - пояснив Медведєв. Він додав, що йдеться "про заборону переказу грошових коштів, які розміщені в джерелах, розташованих на території РФ".

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Згідно з оприлюдненим в Україні оновленим переліком санкцій, обмежувальні заходи поширюються на 1748 юридичних та 756 фізичних осіб. Серед них зокрема такі олігархи, як Олег Дерипаска, а також агентство "РИА Новости". (24.05.2018)

Крім того, за словами Медведєва, Росія має намір запровадити додаткові обмеження на ввезення товарів з України. "Йтиметься про те, щоб заборонити певні категорії товарів, вироблені в Україні, для того, щоб постачати їх до РФ", - цитує "Інтерфакс-Україна" слова прем'єра.

Водночас Медведєв зауважив, що російські санкції проти України не торкнуться простих українців і "таке питання не розглядається". За його словами, пропозиції щодо виданого напередодні президентського указу про санкції підготують вже найближчим часом.

Раніше російське видання "Коммерсант" повідомляло, що уряд РФ готує нові санкції проти України. До санкційного списку можуть потрапити кількасот українських підприємців, політиків та чиновників та близько сотні юридичних осіб. 

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    США покарали російських олігархів

    У квітні 2018 американський мінфін вперше завдав удару по російських приватних компаніях. Він запровадив санкції щодо 24 російських бізнесменів з опублікованої раніше так званої "Кремлівської доповіді". Серед них опинилися такі впливові олігархи, як Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг. Активи їхніх компаній на території США заморожені, а американцям заборонено вести з ними бізнес.

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    Автор: Ірина Філатова, Азад Сафаров


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