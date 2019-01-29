 Медведчук пропонує створити ″автономний регіон Донбас″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.01.2019

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Новини

Медведчук пропонує створити "автономний регіон Донбас"

Під час з'їзду партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук виступив за надання Донбасу автономії у складі України і закріплення цього статусу в Конституції.

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук виступає за надання Донбасу автономного статусу у складі України. З такою заявою він виступив у вівторок, 29 січня, на першому з'їзді "Опозиційної платформи - За життя", де висловив підтримку кандидату в президенти Юрію Бойку.

Згідно з запропонованим партією "планом-концепцією", на Сході України має бути створено "автономний регіон Донбас у складі України", де мають функціонувати такі органи державного управління як парламент та уряд, наголосив Медведчук під час виступу, який транслював телеканал "112 Україна". При цьому політик пропонує закріпити автономний статус Донбасу в Конституції України. Він також запевнив, що їхній план побудований на мінських домовленостях.

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У МЗС Німеччини назвали голосування в українському парламенті доказом дотримання Україною зобов'язань відповідно до мінських домовленостей. Берлін закликав не допустити проведення запланованих сепаратистами "виборів". (04.10.2018)

"(Президент України Петро) Порошенко говорить про те, що ключ… від миру перебуває у Кремлі. І, ви знаєте, він правий - це справді так", - заявив Медведчук, говорячи про відновлення миру на Донбасі. Але "на відміну від інших" політиків, які, за словами Медведчука, "рвуться до влади", вони, мовляв, знають, де "перебувають двері, до яких підходить цей ключ".

У своїй промові Медведчук також розкритикував проєвропейські прагнення чинної української влади і наголосив на необхідності відновлення дружби та економічної співпраці з Росією.

Нагадаємо, наприкінці липня минулого року Медведчук, який є кумом російського президента Володимира Путіна, заявив про приєднання до партії Вадима Рабіновича "За життя" і намір очолити напрямок щодо "відновлення миру" з Росією. Раніше Медведчук уже заявляв про те, що непідконтрольні Києву райони Донецької і Луганської областей повинні мати автономний статус.

У жовтні 2018 року Верховна Рада України продовжила дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" до 31 грудня 2019 року включно.

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