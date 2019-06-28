Медведчук зустрівся з Путіним за три дні до виборів у Раду

За три дні до парламентських виборів в Україні, у четвер, 18 липня, лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук провів зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі. У ході зустрічі російський президент заявив, що повноцінне вреглювання ситуації на Донбасі можливе "виключно у випадку прямого контакту" української влади з представниками непідконтрольних Києву регіонів Донецької та Луганської областей.

"Ми зі свого боку також робитимемо все, що від нас залежить, для того, щоб цей процес просувався необхідними темпами з потрібною якістю", - цитує очільника Кремля агенція "Інтерфакс". Також Путін заявив, що Росія співпрацюватиме "з будь-якою політичною силою" щодо відновлення "повноформатних відносин" між Росією та Україною.

Нагадаємо, напередодні у Страсбурзі Віктор Медведчук представив свій план врегулювання на Донбасі, в якому практично повторив слова Путіна щодо мирних переговорів. За словами політика, мир на Сході України встановити "можна тільки внаслідок переговорів, прямого діалогу, діалогу Києва з Донецьком, з Луганськом і з Москвою", йдеться у заяві, розміщеній на сайті партії "Опозиційна платформа - За життя". Медведчук також запевнив, що його партія пропонує "надати автономію Донбасу, і автономію у складі України".

Нагадаємо, 21 липня в Україні відбудуться позачергові парламентські вибори. Згідно з останнім опитуванням, оприлюдненим 18 липня соціологічною службою Центру Разумкова, "Опозиційна платформа - За життя" посідає друге місце з результатом у 13,3 відсотка голосів виборців, які голосуватимуть і визначилися з вибором. При цьому за "Слугу народу" готові проголосувати 44,4відсотка респондентів, за ВО "Батьківщина" - 8,5 відсотка, за "Європейську солідарність" - 7,5 відсотка, а за партію "Голос" 6,8 відсотка.