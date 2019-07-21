Медведчук звинуватив "Опозиційний блок" у порушеннях

Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОП-ЗЖ) Віктор Медведчук заявив про порушення проти його партії з боку партії "Опозиційний блок". "Ми вважаємо, що зараз настає дуже серйозний етап боротьби (...) Порушення йдуть від так званих колишніх наших колег - "Опозиційного блоку", який зайняв, на жаль, дуже брудну нішу в своїй боротьбі проти нас", - заявив Медведчук після оголошення перших екзит-полів у неділю, 21 липня.

За його словами, в соцмережах поширений ролик, де перший номер ОП-ЗЖ Юрій Бойко нібито закликає голосувати за перший номер - "Опозиційний блок". "Це цинізм, це виняткова особлива гидота в поведінці. Я думаю, що нічого їм з рук не зійде", - заявив Медведчук.

Згідно з даними Національного екзит-полу станом на 20 годину, за ОП-ЗЖ віддали голоси 11,4 відсотка виборців. "Опозиційний блок" набрав лише 3,3 відсотка голосів і не проходить до Верховної Ради, оскільки прохідний бар'єр складає п'ять відсотків. Як відомо, до "Опозиційної платформи - За життя" та "Опозиційного блоку" входять колишні члени Партії регіонів та політики, яких вважають проросійськими.

Як повідомлялось, на позачергових виборах до Верховної Ради, які відбулись 21 липня, лідирує партія "Слуга народу", яка отримала 44,2 відсотка виборців.