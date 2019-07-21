 Медведчук звинуватив ″Опозиційний блок″ у порушеннях | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Медведчук звинуватив "Опозиційний блок" у порушеннях

Голова "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук обвинувачує колишніх однопартійців у порушеннях проти його партії та обіцяє, що їм це "не зійде з рук".

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОП-ЗЖ) Віктор Медведчук заявив про порушення проти його партії з боку партії "Опозиційний блок". "Ми вважаємо, що зараз настає дуже серйозний етап боротьби (...) Порушення йдуть від так званих колишніх наших колег - "Опозиційного блоку", який зайняв, на жаль, дуже брудну нішу в своїй боротьбі проти нас", - заявив Медведчук після оголошення перших екзит-полів у неділю, 21 липня.

За його словами, в соцмережах поширений ролик, де перший номер ОП-ЗЖ Юрій Бойко нібито закликає голосувати за перший номер - "Опозиційний блок". "Це цинізм, це виняткова особлива гидота в поведінці. Я думаю, що нічого їм з рук не зійде", - заявив Медведчук.

DW.COM

21 липня в Україні відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради України дев'ятого скликання. В огляді DW - все, що треба знати про голосування. (18.07.2019)

Колишні регіонали і проросійські сили на цих виборах до Верховної Ради йдуть двома окремими партіями. DW з'ясовувала, чому розійшлися дороги "Опозиційної платформи - За життя" та "Опозиційного блоку". (28.06.2019)

Згідно з даними Національного екзит-полу станом на 20 годину, за ОП-ЗЖ віддали голоси 11,4 відсотка виборців. "Опозиційний блок" набрав лише 3,3 відсотка голосів і не проходить до Верховної Ради, оскільки прохідний бар'єр складає п'ять відсотків. Як відомо, до "Опозиційної платформи - За життя" та "Опозиційного блоку" входять колишні члени Партії регіонів та політики, яких вважають проросійськими.

Як повідомлялось, на позачергових виборах до Верховної Ради, які відбулись 21 липня, лідирує партія "Слуга народу", яка отримала 44,2 відсотка виборців.

Дивитись відео 27:17

Віктор Медведчук: Росію не можна називати агресором, якщо ми хочемо добитися миру на Донбасі (18.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Віктор Медведчук: Росію не можна називати агресором, якщо ми хочемо добитися миру на Донбасі (18.04.2018)  

Також за темою

Ukraine | Parlamentswahlen | Wolodymyr Selenskyi

"Слуга народу" хоче провести перше засідання Ради у серпні 21.07.2019

Про намір провести перше засідання ВР нового скликання 24 серпня заявив керівник штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. DW стежить за перебігом подій.

Ukraine Kiew Präsidentschaftswahl

Що треба знати про вибори до Верховної Ради 18.07.2019

21 липня в Україні відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради України дев'ятого скликання. В огляді DW - все, що треба знати про голосування.

Russland Wladimir Putin und Wiktor Medwedtschuk

Медведчук зустрівся з Путіним за три дні до виборів у Раду 18.07.2019

Під час зустрічі з лідером партії ОП-ЗЖ російський президент Володимир Путін заявив, що мир на Донбасі можливий лише через переговори з сепаратистами. Подібну заяву напередодні зробив Віктор Медведчук.

Реклама

Докладно

Святослав Вакарчук під час голосування на парламентських виборах в Україні

Хто готовий іти у коаліцію: перші заяви партій-переможців

Зеленський готовий говорити з Вакарчуком, а Тимошенко не проти участі у коаліції, хоча не претендує на посади.  

Обшук на металургійному комбінаті тривав 14 годин

"АрселорМіттал": СБУ вилучила майна на 150 мільйонів доларів

Представник "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявляє, що вартість вилученого СБУ майна становить 150 мільйонів доларів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  