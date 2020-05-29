 МВФ ухвалить рішення щодо кредиту для України у найближчі дні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2020

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Новини

МВФ ухвалить рішення щодо кредиту для України у найближчі дні

Рада директорів МВФ ухвалить рішення щодо 18-ти місячної програми stand-by для України найближчим часом, запевнила директорка-розпорядниця фонду Крісталіна Георгієва.

Глава МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що рада директорів фонду скоро розгляне надання кредиту Україні

Глава МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що рада директорів фонду скоро розгляне надання кредиту Україні

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва у п'ятницу, 29 травня, заявила, що мала телефонну розмову з президентом України Володомиром Зеленським стосовно впливу пандемії COVID-19 на українську економіку та фінансової допомоги МВФ. На своїй сторінці у соцмережі Twitter вона також повідомила, що рада директорів МВФ ухвалить рішення щодо виділення кредиту Україні найближчими днями.

Своєю чергою пресслужба президента України також повідомила, що, за словами Георгієвої, затвердження радою директорів МВФ першого траншу погодженої програми stand-by на наступні 18 місяців відбудеться найближчим часом.

Як повідомляє пресслужба Зеленського, співрозмовники погодилися, що перехід до програми stand-by значно полегшує виділення фінансової підтримки Україні під час пандемії коронавірусу.

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"Дякую за стабільне партнерство та конструктивний діалог. Радий, що затвердження радою директорів фонду програми співпраці з Україною відбудеться найближчим часом", - зазначив Зеленський. Георгієва привітала ухвалення закону щодо вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності, зазначивши, що він захищає платників податків в Україні.

Як повідомлялося, раніше цього дня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю агенції Reuters заявив, що уряд очікує схвалення кредитної програми на 5 мільярдів доларів США для Києва на засіданні ради директорів МВФ 5 червня, а перший транш у розмірі 1,9 мільярда доларів буде виділено наступного дня.

Утім, раніше питання України до порядку денного засідання ради директорів МВФ 5 червня внесене не було.

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