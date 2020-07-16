 МВФ сподівається на незалежність Нацбанку України з новим главою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2020

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Новини

МВФ сподівається на незалежність Нацбанку України з новим главою

МВФ привітав призначення Кирила Шевченка на посаду глави НБУ. Фонд сподівається, що новий глава НБУ збереже незалежність банку.

Новий глава НБУ Кирило Шевченко

Новий глава НБУ Кирило Шевченко

Міжнародний валютний фонд (МВФ) привітав призначення Кирила Шевченка новим главою Національного банку України, та висловив сподівання, що вінзбереже незалежність банку.

"Вкрай важливо, щоб при новому керівництві зберігалася незалежність Національного банку і високий рівень професіоналізму", - йдеться в заяві фонду, що була оприлюднена у четвер, 16 липня, передає агенція Reuters.

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Як повідомлялося, Верховна Рада України 16 липня підтримала призначення голови правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України. За підтримку відповідного проєкту постанови проголосували 332 народних депутати при мінімально необхідних 226.

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1 липня попередній голова НБУЯків Смолійоголосив, що написав та подав президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням. Він пояснив це тим, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. 3 липня парламент звільнив Смолія. Обов'язки голови НБУ до призначення нового керівника виконує перша заступниця голови Катерина Рожкова.

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