МВФ: Світова економіка впорається з наслідками пандемії COVID-19

Наслідки поширення коронавірусу будуть серйозними, але світова економіка зможе з ними впоратися, вважає директор департаменту стратегії, політики і аналізу Міжнародного валютного фонду (МВФ) Мартін Мюлейзен. Про це він заявив в інтерв'ю, опублікованому на сайті МВФ в п'ятницю, 20 березня.

Тривале зростання світової економіки і високий рівень зайнятості населення забезпечують певний запас, який допоможе пережити дуже слабку економічну активність протягом наступних місяців через пандемію коронавірусу, вважає експерт.

МВФ може надати 50 мільярдів доларів для "відповідних заходів"

На думку Мюлейзена, кризова ситуація настала в момент, коли світова економіка готова до потрясінь, а фінансові інститути перебувають в "кращій формі", ніж вони були до світової економічної кризи 2008 року.

Він підкреслив, що сьогодні головне - це допомогти обмежити поширення коронавірусу. "Потрібно зробити так, щоб в якийсь момент з'явилася впевненість у тому, що шок буде тимчасовим, а наслідки не триватимуть кілька місяців", - вважає він. Представник МВФ додав, що центробанки і уряди держав повинні координувати відповідні заходи, які вже вживаються.

До цього Мартін Мюлейзен заявляв, що в разі серйозного спаду через коронавірус, МВФ може надати до 50 мільярдів доларів для екстреного фінансування заходів в країнах з ринком, який формується, і країнах, що розвиваються.

Євросоюз заявив про безпрецедентне послаблення бюджетних правил

20 березня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) заявила про послаблення правил бюджетних витрат для країн ЄС з метою пом'якшення економічних наслідків пандемії коронавірусу.

За її словами, уряди країн-ЄС зможуть підтримати багато компаній і підприємців, яким загрожує банкрутство. Це рішення вимагає офіційного схвалення країн-членів ЄС.

Голова Єврокомісії також повідомила, що бюджет Євросоюзу візьме на себе частину тягаря для порятунку економіки країн Євросоюзу. Для цього виділять 37 мільярдів євро на підтримку охорони здоров'я та підприємств.

Відповідно до Пакту стабільності і зростання, держбюджети країн-членів ЄС повинні мати позитивне або нульове сальдо. У виняткових випадках допускається дефіцит бюджету, але він не повинен перевищувати 3 відсотки від ВВП до кінця фінансового року. Державний борг не повинен перевищувати 60 відсотків від ВВП на кінець фінансового року або наближатися до цього рівня.

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