МВФ розгляне нову програму stand-by для України 9 червня

Засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) із затвердження нової програми фінансування stand-by для України заплановано на 9 червня. Про це повідомляється в календарі ради на сайті фонду в середу, 3 червня. На засіданні також буде дана оцінка попередньої програми EFF, відкритої у 2015 році.

Раніше цього дня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що прогнозує підписання меморандуму про співпрацю з МВФ до 10 червня. "Сьогодні можемо говорити про те, що в термін до 10 червня пройде засідання ради Міжнародного валютного фонду, на якому буде прийнято остаточне рішення про виділення Україні траншу в загальному розмірі п'яти мільярдів доларів", - сказав він під час засідання уряду, передає агенція "Українські новини".

За його словами, в проєкті меморандуму є чіткі вимоги для отримання коштів, у тому числі прозорість роботи державних банків і державних підприємств, посилення корпоративного управління держпідприємств, реформа митної та податкової служб.

Нагадаємо, що 22 травня МВФ повідомив про досягнення з українською владою угоди на рівні персоналу про нову 18-місячну програму stand-by обсягом п'ять мільярдів доларів, щоб допомогти Україні впоратися з пандемією коронавірусу. Передбачається, що перший транш складе 1,9 мільярда доларів і буде виділений одразу після схвалення програми радою директорів МВФ.