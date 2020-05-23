 МВФ розгляне нову програму stand-by для України 9 червня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

МВФ розгляне нову програму stand-by для України 9 червня

Нову кредитну програму для України на загальну суму в п'ять мільярдів доларів Міжнародний валютний фонд розгляне 9 червня. Передбачається, що перший транш складе 1,9 мільярда доларів.

МВФ визначився із датою розгляду нової програми для України

МВФ визначився із датою розгляду нової програми для України

Засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) із затвердження нової програми фінансування stand-by для України заплановано на 9 червня. Про це повідомляється в календарі ради на сайті фонду в середу, 3 червня. На засіданні також буде дана оцінка попередньої програми EFF, відкритої у 2015 році.

Раніше цього дня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що прогнозує підписання меморандуму про співпрацю з МВФ до 10 червня. "Сьогодні можемо говорити про те, що в термін до 10 червня пройде засідання ради Міжнародного валютного фонду, на якому буде прийнято остаточне рішення про виділення Україні траншу в загальному розмірі п'яти мільярдів доларів", - сказав він під час засідання уряду, передає агенція "Українські новини".

За його словами, в проєкті меморандуму є чіткі вимоги для отримання коштів, у тому числі прозорість роботи державних банків і державних підприємств, посилення корпоративного управління держпідприємств, реформа митної та податкової служб.

Нагадаємо, що 22 травня МВФ повідомив про досягнення з українською владою угоди на рівні персоналу про нову 18-місячну програму stand-by обсягом п'ять мільярдів доларів, щоб допомогти Україні впоратися з пандемією коронавірусу. Передбачається, що перший транш складе 1,9 мільярда доларів і буде виділений одразу після схвалення програми радою директорів МВФ.

Дивитись відео 04:01

Коронавірус та економіка: які наслідки для українців (13.03.2020)

Також за темою

Kiew | Höhlenkloster Kyiv Pechersk Lavra steht unter Quarantäne

Коронавірус: в Україні шість областей не готові до пом'якшення карантину 23.05.2020

Причина неготовності - невідповідність низці критеріїв, у тому числі й за показниками захворюваності та заповненості лікарень, наголосили під час наради в Офісі президента Зеленського.

Washington The International Monetary Fund IMF | IWF Hauptquartier

МВФ змінив програму кредитування України 07.05.2020

Україна та Міжнародний валютний фонд домовляються, що замість трирічної програми розширеного фінансування EFF буде запроваджена 1,5-річна програма stand-by.

Ukraine Krankenhaus in Ivano-Frankivsk

В Україні за добу зафіксували 259 нових випадків COVID-19 25.05.2020

В Україні зафіксували 21 245 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Померли від захворювання 623 людини. За добу зареєстрували 259 нових випадків.

Реклама

Докладно

Масштабні крадіжки з держрезерву стали приводом для жартів - навіть радник голови МВС написав, що зерно з'їли миші

Як перевірки Держрезерву викрили збитки на мільярд гривень

За словами ексдиректора Державного резерву Ярослава Погорілого, урядові запаси становлять лише три відсотки від норми.  

Соціальна дистанція обов'язкова і на пляжах

На пляжі з дезінфектором: Туреччина готується до турсезону

Україна і Туреччина відновлюють регулярні пасажирські перевезення. Стамбул та Анталія готові до туристів? Репортаж DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  