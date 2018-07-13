МВФ прогнозує інфляцію у Венесуелі в мільйон відсотків

Рівень інфляції у Венесуелі до кінця 2018 року сягне мільйона відсотків, йдеться в заяві Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо ситуації в латиноамериканських країнах, оприлюдненій в понеділок, 23 липня.

"Ми прогнозуємо зростання інфляції до 1 000 000 відсотків до кінця 2018 року. Це свідчить про те, що ситуація в Венесуелі аналогічна тій, що була в Німеччині в 1923 році або в Зімбабве в кінці 2000-х років", - заявив глава департаменту МВФ з питань Західної півкулі Алехандро Вернер.

За його словами, ця оцінка є більш невизначеною, ніж більшість інших інфляційних прогнозів. Тим не менш, не так важливо, чи досягне інфляція 1,2 мільйона або лише 800 тисяч відсотків, оскільки "знищення цін, як механізму розподілення ресурсів, вже відбулось", додав Вернер.

Фонд також очікує, що ВВП країни в 2018 році впаде приблизно на 18 відсотків. Падіння відбудеться вже третій рік поспіль на тлі зменшення видобування нафти. Експерти фонду констатують, що Венесуела перебуває "в глибокій економічній і соціальній кризі". Якщо прогноз МВФ справдиться, то за декілька років економіка Венесуели скоротиться на 50 відсотків, що стане найзначнішим економічним спадом у світі за останні 60 років, зазначає агентство AP.

Криза в Венесуелі загострилася через падіння світових цін на нафту, в країні не вистачає продовольства, медикаментів і предметів першої необхідності. Після переобрання на новий строк президента Ніколаса Мадуро США та Євросоюз запровадили нові санкції проти Венесуели.

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