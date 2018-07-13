МВФ прогнозує інфляцію у Венесуелі в мільйон відсотків

Рівень інфляції у Венесуелі до кінця 2018 року сягне мільйона відсотків, йдеться в заяві Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо ситуації в латиноамериканських країнах, оприлюдненій в понеділок, 23 липня.
"Ми прогнозуємо зростання інфляції до 1 000 000 відсотків до кінця 2018 року. Це свідчить про те, що ситуація в Венесуелі аналогічна тій, що була в Німеччині в 1923 році або в Зімбабве в кінці 2000-х років", - заявив глава департаменту МВФ з питань Західної півкулі Алехандро Вернер.
За його словами, ця оцінка є більш невизначеною, ніж більшість інших інфляційних прогнозів. Тим не менш, не так важливо, чи досягне інфляція 1,2 мільйона або лише 800 тисяч відсотків, оскільки "знищення цін, як механізму розподілення ресурсів, вже відбулось", додав Вернер.
Фонд також очікує, що ВВП країни в 2018 році впаде приблизно на 18 відсотків. Падіння відбудеться вже третій рік поспіль на тлі зменшення видобування нафти. Експерти фонду констатують, що Венесуела перебуває "в глибокій економічній і соціальній кризі". Якщо прогноз МВФ справдиться, то за декілька років економіка Венесуели скоротиться на 50 відсотків, що стане найзначнішим економічним спадом у світі за останні 60 років, зазначає агентство AP.
Криза в Венесуелі загострилася через падіння світових цін на нафту, в країні не вистачає продовольства, медикаментів і предметів першої необхідності. Після переобрання на новий строк президента Ніколаса Мадуро США та Євросоюз запровадили нові санкції проти Венесуели.
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Венесуела на порозі громадянської війни
Вуличні протести
"Геть диктатуру!" та "Капрілеса у президенти!" - вимагають демонстранти у Венесуелі. Протести у цій країні не вщухають от уже кілька місяців. Жителі Венесуели не задоволені економічною ситуацією в країні та вимагають дострокових виборів президента.
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Венесуела на порозі громадянської війни
Жертви протистояння
У кількох містах акції переросли у вуличні бої між демонстрантами й поліцією. Силовики намагалися придушити протести сльозогінним газом і водометами. Від початку квітня внаслідок такого протистояння загинуло вже майже сто людей, сотні мітингувальників - поранені.
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Венесуела на порозі громадянської війни
Проти узурпації влади
Протистояння загострилося після заборони лідеру опозиції Енріке Капрілесу обіймати державні посади упродовж 15 років. Протестувальники вважають, що чинний президент Ніколас Мадуро намагається узурпувати владу й усунути Капрілеса, який має серйозні шанси на перемогу на виборах у 2018 році.
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Венесуела на порозі громадянської війни
Барикади в Каракасі
Протестувальники в Каракасі спалили кілька вантажівок та звели барикади на вулицях міста. У хід пішло все: сміття, старі матраци і навіть ванни. Прибічники опозиції мають намір блокувати магістралі по всій країні і залишатися там якомога довше.
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Венесуела на порозі громадянської війни
Суцільний дефіцит
Протестуючи на вулицях, мітингарі прагнуть покласти край насильству і бідності. У Венесуелі кілька років поспіль спостерігається дефіцит продуктів харчування, а також брак ліків та багатьох інших товарів. Цю булочну розгромили протестувальники. Проте жителі країни вже давно звикли до порожніх прилавків у магазинах та довжелезних черг.
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Венесуела на порозі громадянської війни
Мадуро: Це - спроба державного перевороту
Президент Венесуели, країни, яка має найбільші запаси нафти на планеті, не хоче брати на себе відповідальність за тривалу економічну кризу. Протести опозиції Ніколас Мадуро вважає спробою здійснити державний переворот, а демонстрантів називає терористами.
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Венесуела на порозі громадянської війни
Загроза ескалації конфлікту
Одна з учасниць акції протесту стала перед урядовим бронетранспортером, перегородивши йому дорогу. Кінця конфронтації між владою та демонстрантами поки що не видно. Експерти попереджають, що конфлікт у Венесуелі може перерости у громадянську війну.
Автор: Ольга Войтович