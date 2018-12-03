 МВФ прагне запровадження у всьому світі податку на вуглекислий газ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2019

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Новини

МВФ прагне запровадження у всьому світі податку на вуглекислий газ

Податок є "найбільш ефективним інструментом", аби до 2030 року скоротити на одну третину рівень викидів в атмосферу двоокису вуглецю, кажуть у МВФ.

викиди в атмосферу

Міжнародний валютний фонд (МВФ) висловився за ідею запровадити податок на викиди двоокису вуглецю в повітря. Про це йдеться у доповіді МВФ, оприлюдненій у п'ятницю, 3 травня, інформує агенція AFP. Аби втілити у життя цілі Паризької кліматичної угоди, рівень викидів в атмосферу двоокису вуглецю до 2030 року необхідно скоротити на одну третину, а також запровадити збір за тонну викиду вуглекислого газу на рівні 70 доларів США, пояснили глава МВФ Крістін Лагард та директор з фіскальної політики організації Вітор Гаспар.

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Вони повідомили про зростання консенсусу щодо того, що оподаткування є "найбільш ефективним інструментом" для обмеження використання викопних видів палива і пов'язаних з ним викидів двоокису вуглецю. Крім того, податок може забезпечити накопичення коштів для переходу на відновлювані джерела енергії.

Водночас оподаткування у різних країнах, за підрахунками МВФ, матиме різний вплив на рівень викидів вуглекислого газу. Так, у Китаї, країні з найбільшими викидами у світі, податок у розмірі 35 доларів може призвести до скорочення викидів CO2 на 30 відсотків. Те ж саме стосується Індії та Південної Африки, де енергія переважно виробляється з вугілля. У країнах, що використовують енергію з інших джерел, податок призведе до зниження шкідливих викидів лише на десять відсотків.

Нагадаємо, що мета кліматичної угоди, укладеної в Парижі в 2015 році, - не допустити підвищення середньої світової температури більш ніж на два градуси за Цельсієм до кінця століття у порівнянні з рівнем доіндустріальної доби. Відповідно до опублікованої в жовтні 2018 року спецдоповіді Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC), потепління на 1,5 градуса і вище може призвести до довгострокових і незворотних змін і загибелі деяких екосистем.

Якщо рівень викидів СО2 не зміниться, то до 2030 року клімат Землі може стати майже таким же спекотним і сухим, яким він був три мільйони років тому, йдеться в дослідженні, опублікованому 10 грудня 2018 року в журналі Національної академії наук США (PNAS). Це може привести до сильного підйому рівня світового океану і інших змін.

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