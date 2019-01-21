 МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання світової економіки на поточний рік до 3,3 відсотка. В Україні фонд прогнозує зростання економіки на рівні 2,7 відсотка.

МВФ знову погіршив економічний прогноз

МВФ знову погіршив економічний прогноз

Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз зростання світової економіки на 2019 рік до 3,3 відсотка. Про це йдеться у його доповіді, опублікованій у вівторок, 9 квітня. Раніше в січні фонд прогнозував, що світова економіка цього року зросте до 3,5 відсотка. Чинний прогноз є найнижчим з 2016 року.

Експерти фонду зазначають, що хоча глобальний приріст є непоганим, перспективи для багатьох країн є дуже важкими. Головними ризиками для світової економіки фонд називає торговельну війну між США та Китаєм, а також можливий неврегульований вихід Великобританії з Євросоюзу. Також на зниження прогнозу впливають макроекономічна ситуація в Аргентині і Туреччині, а також проблеми автомобільної галузі в Німеччині, відзначають експерти МВФ.

DW.COM

Згідно з розрахунками міністерства економічного розвитку України за дев'ять місяців 2018 року рівень тіньової економіки в країні склав 32 відсотки від ВВП - це найнижчий показник за останні 10 років. (12.02.2019)

Палата громад британського парламенту схвалила план прем'єрки Терези Мей з відтермінування виходу країни з Євросоюзу до 30 червня. (09.04.2019)

Окрім того, автори доповіді відзначають, що 2019 рік почався з нестабільної ситуації, але в другій половині року вони очікують деяке прискорення зростання економіки. Це пов'язане з пом'якшенням грошово-кредитної політики в провідних економіках світу.

Прогноз зростання економіки США на поточний рік знижено на 0,2 відсоткових пункти - до 2,3 відсотка. У країнах Єврозони, за оцінкою МВФ, ВВП виросте у 2019 році на 1,3 відсотка.

МВФ зберіг свій прогноз зростання української економіки на рівні 2,7 відсотка. При цьому прогноз зростання ВВП на 2020 рік збережено на рівні трьох відсотків. Середньорічна інфляція на поточний рік прогнозується на рівні восьми відсотків, а на 2020 рік - 5,9 відсотка. При цьому дефіцит поточного рахунку платіжного балансу поліпшено з 2,9 до 2,5 відсотка ВВП у поточному році.

Дивитись відео 03:41

Чи справді Україна 130-та у світі за ВВП і бідністю? - Фактчек DW (15.02.2019)

Аудіо й відео до теми

Чи справді Україна 130-та у світі за ВВП і бідністю? - Фактчек DW (15.02.2019)  

Також за темою

USA IWF Haupteingang

МВФ знову погіршив прогноз зростання світової економіки 21.01.2019

Міжнародний валютний фонд вдруге поспіль за останні три місяці погіршив прогноз економічного зростання в світі на 2019 та 2020 роки.

Symbolbild China Inflation fällt

КНР демонструє найнижчі темпи економічного зростання за 30 років 21.01.2019

Торік економіка Китаю зросла на 6,6 відсотка, що стало найнижчим показником з 1990 року. До сповільнення розвитку економіки призвела торговельна війна зі США.

Indonesien IWF stellt Weltwirtschaftsbericht auf Bali vor

Члени МВФ - проти використання валюти як зброї в торговельних конфліктах 13.10.2018

Країни-члени Міжнародного валютного фонду пообіцяли не використовувати валюту в якості зброї у торговельних конфліктах. Фонд зазначає, що наявні ризики у світі знижують можливості для економічного зростання.

Реклама

Докладно

Замість звичних рулонів пластикових пакетів і рукавичок відвідувачі одного з супермаркетів Львова побачили в ньому паперові пакети і металеві щипці

День без пластику: магазини Львова провели експеримент

17 торгових центрів і 100 магазинів Львова на день відмовились від пластикової упаковки в рамках просвітницької акції.  

Завод Airbus у Франції

США погрожують ЄС запровадженням штрафних мит

У попередньому списку для застосування обмежувальних заходів - сир, вино та оливкове масло, вироблені у Євросоюзі.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  