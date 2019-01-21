Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз зростання світової економіки на 2019 рік до 3,3 відсотка. Про це йдеться у його доповіді, опублікованій у вівторок, 9 квітня. Раніше в січні фонд прогнозував, що світова економіка цього року зросте до 3,5 відсотка. Чинний прогноз є найнижчим з 2016 року.

Експерти фонду зазначають, що хоча глобальний приріст є непоганим, перспективи для багатьох країн є дуже важкими. Головними ризиками для світової економіки фонд називає торговельну війну між США та Китаєм, а також можливий неврегульований вихід Великобританії з Євросоюзу. Також на зниження прогнозу впливають макроекономічна ситуація в Аргентині і Туреччині, а також проблеми автомобільної галузі в Німеччині, відзначають експерти МВФ.

Окрім того, автори доповіді відзначають, що 2019 рік почався з нестабільної ситуації, але в другій половині року вони очікують деяке прискорення зростання економіки. Це пов'язане з пом'якшенням грошово-кредитної політики в провідних економіках світу.

Прогноз зростання економіки США на поточний рік знижено на 0,2 відсоткових пункти - до 2,3 відсотка. У країнах Єврозони, за оцінкою МВФ, ВВП виросте у 2019 році на 1,3 відсотка.

МВФ зберіг свій прогноз зростання української економіки на рівні 2,7 відсотка. При цьому прогноз зростання ВВП на 2020 рік збережено на рівні трьох відсотків. Середньорічна інфляція на поточний рік прогнозується на рівні восьми відсотків, а на 2020 рік - 5,9 відсотка. При цьому дефіцит поточного рахунку платіжного балансу поліпшено з 2,9 до 2,5 відсотка ВВП у поточному році.