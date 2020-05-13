 МВФ оприлюднив меморандум з Україною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2020

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Новини

МВФ оприлюднив меморандум з Україною

Українська влада пообіцяла МВФ найближчим часом переглянути тарифи на опалення, розширити повноваження наглядової ради "Нафтогазу України" та затвердити плани скорочення проблемних кредитів держбанків.

Україна має отримати від МВФ п'ять мільярдів доларів

Україна має отримати від МВФ п'ять мільярдів доларів

Міжнародний валютний фонд у четвер, 11 червня, оприлюднив Лист про наміри та Меморандум економічної та фінансової політики в рамках запиту нової 18-місячної програми фінансування stand-by на п'ять мільярдів доларів США для України. Згідно з документами, після надання першого траншу на 2,1 мільярда доларів заплановані чотири перегляди програми.

Для продовження співпраці з МВФ українська сторона затвердила кілька цілей на найближчий час. Зокрема, до кінця червня мають бути затверджені плани скорочення проблемних кредитів держбанків, до кінця серпня - переглянуті тарифи на опалення з повним відображенням витрат на газ.

До кінця вересня заплановано розширити повноваження наглядової ради НАК "Нафтогаз України" в її статуті та привести корпоративне управління в інших держкомпаніях до стандартів Організації економічного співробітництва та розвитку. Також мають бути здійснені підготовчі роботи для запуску єдиних юросіб податкової та митних служб, щоб запустити їх з 1 січня.

До кінця жовтня до положення про Фонд гарантування вкладів і законів заплановано внести зміни для поліпшення механізму ліквідації банків і відновлення активів, а також затвердити поправки до закону про Вищу раду юстицію щодо поліпшення її відбору.

До кінця листопада мають бути внесені нові правки в закон про банківську діяльність щодо посилення вимог до капіталу, резервів і акціонерів, поліпшення корпоративного управління і збільшення повноважень Національного банку. До кінця березня 2021 року має бути завершений аудит бюджетних видатків, пов'язаних із боротьбою з пандемією COVID-19.

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