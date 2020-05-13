МВФ оприлюднив меморандум з Україною

Міжнародний валютний фонд у четвер, 11 червня, оприлюднив Лист про наміри та Меморандум економічної та фінансової політики в рамках запиту нової 18-місячної програми фінансування stand-by на п'ять мільярдів доларів США для України. Згідно з документами, після надання першого траншу на 2,1 мільярда доларів заплановані чотири перегляди програми.

Для продовження співпраці з МВФ українська сторона затвердила кілька цілей на найближчий час. Зокрема, до кінця червня мають бути затверджені плани скорочення проблемних кредитів держбанків, до кінця серпня - переглянуті тарифи на опалення з повним відображенням витрат на газ.

До кінця вересня заплановано розширити повноваження наглядової ради НАК "Нафтогаз України" в її статуті та привести корпоративне управління в інших держкомпаніях до стандартів Організації економічного співробітництва та розвитку. Також мають бути здійснені підготовчі роботи для запуску єдиних юросіб податкової та митних служб, щоб запустити їх з 1 січня.

До кінця жовтня до положення про Фонд гарантування вкладів і законів заплановано внести зміни для поліпшення механізму ліквідації банків і відновлення активів, а також затвердити поправки до закону про Вищу раду юстицію щодо поліпшення її відбору.

До кінця листопада мають бути внесені нові правки в закон про банківську діяльність щодо посилення вимог до капіталу, резервів і акціонерів, поліпшення корпоративного управління і збільшення повноважень Національного банку. До кінця березня 2021 року має бути завершений аудит бюджетних видатків, пов'язаних із боротьбою з пандемією COVID-19.