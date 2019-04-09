МВФ знизив прогноз зростання світової економіки на 2019 рік

На тлі торговельної війни між США і Китаєм Міжнародний валютний фонд (МВФ) змушений був вчергове знизити прогноз зростання світової економіки на 2019 і 2020 роки. Як випливає з опублікованого у вівторок, 23 липня, огляду світової економіки (World Economic Outlook, WEO), МВФ вважає, що зростання світового ВВП в 2019 році становитиме 3,2 відсотка. Це на 0,1 відсотка менше, ніж в аналогічному прогнозі, зробленому в квітні цього року.

Крім штрафних мит, запроваджених США і Китаєм, МВФ назвав ще низку причин, які впливають на перспективи зростання. Це, зокрема, невизначеність, викликана очікуванням виходу Великобританії зі складу ЄС, а також геополітична напруженість в регіоні Перської затоки.

МВФ також на 0,1 відсоткових пункта знизив прогноз зростання світової економіки в 2020 році. За оцінками експертів, він складе 3,5 відсотка.

Що стосується Єврозони, то прогноз на 2019 рік залишився без змін. МВФ очікує зростання в 1,3 відсотка. У 2020 році він може скласти 1,6 відсотка, що на 0,1 відсотка вище, ніж у квітневому прогнозі.

Зростання економіки Німеччини в поточному році сповільниться на 0,1 відсотка в зв'язку з більш слабким міжнародним попитом на продукцію, вироблену в ФРН, і складе 0,7 відсотка. На 2020 рік МВФ планує зростання німецького ВВП на 1,7 відсотка.