 МВФ заявляє про готовність співпрацювати з новий урядом України | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.03.2020

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Економіка

МВФ заявляє про готовність співпрацювати з новий урядом України

У Міжнародному валютному фонді повідомили про бажання уряду України продовжувати співпрацю з фондом і просувати реформи.

МВФ побачив у нового уряду готовність до реформ

МВФ побачив у нового уряду готовність до реформ

Новий український уряд запевнив представників Міжнародного валютного фонду (МВФ) про бажання продовжувати тісну співпрацю з фондом в рамках вже погодженої програми підтримки. Про під час брифінгу у четвер, 12 березня, повідомив представник МВФ Джеррі Райс.

"Влада підкреслила, зокрема останнім часом, що вона має намір продовжувати розумну макроекономічну політику для забезпечення стабільності і просувати реформи для досягнення більш сильного і стійкого зростання", - заявив Райс.

За його словами, МВФ також готовий до співпраці і працює над підтримкою зусиль України у проведенні реформ.

Речник МВФ Джеррі Райс зазначив, що фонд також готовий до співпраці з новим урядом

Речник МВФ Джеррі Райс зазначив, що фонд також готовий до співпраці з новим урядом

Зеленський хоче співпраці з МВФ

Про нову трирічну програму на 5,5 мільярда доларів Україна та Міжнародний валютний фонд попередньо домовились ще у грудні минулого року. Але ця домовленість була досягнута за участі уряду Олексія Гончарука, роботу якого позитивно оцінювали у фонді за низький бюджетний дефіцит, зниження держборгу щодо ВВП, низьку інфляцію і накопичення валютних резервів.

Після відставки Гончарука та призначення нового кабінету міністрів на чолі з Денисом Шмигалем український президент Володимир Зеленський заявив, що продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом залишається важливим не лише через пряму допомогу, але й для підтримки довіри міжнародних інвесторів. Він зазначив, що новий міністр фінансів Денис Уманський виступає за якнайшвидше підписання меморандуму з МВФ та планує вирушити разом із Шмигалем до США для переговорів із фондом.

Володимир Зеленський прагне продовжити співпрацю з МВФ

Володимир Зеленський прагне продовжити співпрацю з МВФ

Земельна реформа в обмін на гроші МВФ

Раніше Уманський повідомляв, що 10 березня він та Шмигаль провели конференц-колл з керівником місії МВФ в Україні Роном ван Роденом. Міністр зазначив, що новий уряд сподівається на відкриття нової програми до травня цього року.

За його словами, основними передумовами для цього є ухвалення закону про ринок землі та правок до закону про банки, який унеможливить завдання шкоди публічним фінансам від колишніх власників банків, націоналізованих Національним банком України (НБУ).

Нагадаємо, що колишній власник "Приватбанку" Ігор Коломойський намагається повернути повернути банк за допомогою судових позовів.

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