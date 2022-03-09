 МВФ затвердив 1,4 мільярда термінової фіндопомоги Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.03.2022

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Новини

МВФ затвердив 1,4 мільярда термінової фіндопомоги Україні

Підтримка Києву надаватиметься у рамках Інструменту швидкого фінансування для задоволення невідкладних потреб у фінансуванні та пом'якшення економічних наслідків війни.

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Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) у ніч на четвер, 10 березня, схвалила екстрену фінансову підтримку України у розмірі 1,4 мільярда доларів США у рамках Інструменту швидкого фінансування (RFI) для задоволення невідкладних потреб у фінансуванні та пом'якшення економічних наслідків війни.

"Ця виплата в рамках RFI, еквівалентна 50% квоти України в МВФ, допоможе задовольнити нагальні потреби платіжного балансу, що виникають у зв'язку з наслідками війни, що триває, і надасть критично важливу підтримку в короткостроковій перспективі, відіграючи роль каталізатора для фінансування від інших партнерів", - зазначається на сайті МВФ

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України і здійснює масовані атаки по військовій та цивільній інфраструктурі країни. Захід надає Україні безпрецедентну підтримку в умовах протистояння агресору. Водночас західні країни застосовують механізм санкцій щодо Росії, а також персонально її президента Володимира Путіна для нанесення економічної шкоди агресору.

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    Автор: Микола Пермяков


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