МВФ затвердив 1,4 мільярда термінової фіндопомоги Україні

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) у ніч на четвер, 10 березня, схвалила екстрену фінансову підтримку України у розмірі 1,4 мільярда доларів США у рамках Інструменту швидкого фінансування (RFI) для задоволення невідкладних потреб у фінансуванні та пом'якшення економічних наслідків війни.

"Ця виплата в рамках RFI, еквівалентна 50% квоти України в МВФ, допоможе задовольнити нагальні потреби платіжного балансу, що виникають у зв'язку з наслідками війни, що триває, і надасть критично важливу підтримку в короткостроковій перспективі, відіграючи роль каталізатора для фінансування від інших партнерів", - зазначається на сайті МВФ.

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України і здійснює масовані атаки по військовій та цивільній інфраструктурі країни. Захід надає Україні безпрецедентну підтримку в умовах протистояння агресору. Водночас західні країни застосовують механізм санкцій щодо Росії, а також персонально її президента Володимира Путіна для нанесення економічної шкоди агресору.

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