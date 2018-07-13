МВФ застерігає від втрат для глобальної економіки через торговельну війну

Теперішній торговельний конфлікт між США, Китаєм та Євросоюзом може заподіяти істотної шкоди глобальній економіці. Таке застереження висловила в суботу, 21 липня, очільниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард під час дводенної зустрічі міністрів фінансів двадцяти найпотужніших економік світу (G20) в Буенос-Айресі.

За найгіршого сценарію розвитку подій, запровадження ввізних мит та інші обмеження вільної торгівлі можуть спричинити зниження світового ВВП на 0,5 відсотка, попередила Лагард, передає інформагенція dpa. У такому разі втрати світової економіки становитимуть близько 430 мільярдів доларів США, пояснила вона.

Загалом експерти МВФ розробили кілька прогнозів, зважаючи на запроваджені Вашингтоном ввізні мита на сталь та алюміній і заходи у відповідь з боку ЄС і Китаю. Найбільше сповільнення темпів зростання ВВП варто очікувати в тому разі, якщо всі сторони торговельного конфлікту втілять усі анонсовані обмежувальні заходи, зазначають у МВФ.

Нагадаємо, нові американські мита на сталь та алюміній набрали чинності для ЄС Канади та Мексики - 1 червня. Вони становлять 25 відсотків на вироби зі сталі та 10 відсотків - з алюмінію.

У відповідь на цей крок 22 червня набули чинності нові мита Євросоюзу на деякі товари зі США. Вони стосуються серед іншого сталі та виробів з неї, а також віскі, арахісового масла, мотоциклів Harley Davidson і джинсів Levi's.

Наприкінці червня до аналогічних дій щодо деяких виробів зі США вдався й уряд Канади.

6 липня міністерство комерції Китаю оголосило про запровадження 25-відсоткового мита на 659 найменувань товарів з США. Це стало відповіддю Пекіна на схвалення Білим домом списку з 818 китайських товарів загальною вартістю 34 мільярдів доларів, на які з 6 липня поширюється митний збір в розмірі 25 відсотків.