МВФ застерігає від втрат для глобальної економіки через торговельну війну

Нинішній торговельний конфлікт між США та ЄС і КНР може завдати світовій економіці шкоди на суму понад 400 мільярдів доларів, застерігають експерти Міжнародного валютного фонду.
Теперішній торговельний конфлікт між США, Китаєм та Євросоюзом може заподіяти істотної шкоди глобальній економіці. Таке застереження висловила в суботу, 21 липня, очільниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард під час дводенної зустрічі міністрів фінансів двадцяти найпотужніших економік світу (G20) в Буенос-Айресі.
За найгіршого сценарію розвитку подій, запровадження ввізних мит та інші обмеження вільної торгівлі можуть спричинити зниження світового ВВП на 0,5 відсотка, попередила Лагард, передає інформагенція dpa. У такому разі втрати світової економіки становитимуть близько 430 мільярдів доларів США, пояснила вона.
Загалом експерти МВФ розробили кілька прогнозів, зважаючи на запроваджені Вашингтоном ввізні мита на сталь та алюміній і заходи у відповідь з боку ЄС і Китаю. Найбільше сповільнення темпів зростання ВВП варто очікувати в тому разі, якщо всі сторони торговельного конфлікту втілять усі анонсовані обмежувальні заходи, зазначають у МВФ.
Нагадаємо, нові американські мита на сталь та алюміній набрали чинності для ЄС Канади та Мексики - 1 червня. Вони становлять 25 відсотків на вироби зі сталі та 10 відсотків - з алюмінію.
У відповідь на цей крок 22 червня набули чинності нові мита Євросоюзу на деякі товари зі США. Вони стосуються серед іншого сталі та виробів з неї, а також віскі, арахісового масла, мотоциклів Harley Davidson і джинсів Levi's.
Наприкінці червня до аналогічних дій щодо деяких виробів зі США вдався й уряд Канади.
6 липня міністерство комерції Китаю оголосило про запровадження 25-відсоткового мита на 659 найменувань товарів з США. Це стало відповіддю Пекіна на схвалення Білим домом списку з 818 китайських товарів загальною вартістю 34 мільярдів доларів, на які з 6 липня поширюється митний збір в розмірі 25 відсотків.