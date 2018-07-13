 МВФ застерігає від втрат для глобальної економіки через торговельну війну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2018

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Новини

МВФ застерігає від втрат для глобальної економіки через торговельну війну

Нинішній торговельний конфлікт між США та ЄС і КНР може завдати світовій економіці шкоди на суму понад 400 мільярдів доларів, застерігають експерти Міжнародного валютного фонду.

Крістін Лагард

Крістін Лагард на зустрічі міністрів фінансів G20 в Буенос-Айресі

Теперішній торговельний конфлікт між США, Китаєм та Євросоюзом може заподіяти істотної шкоди глобальній економіці. Таке застереження висловила в суботу, 21 липня, очільниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард під час дводенної зустрічі міністрів фінансів двадцяти найпотужніших економік світу (G20) в Буенос-Айресі.

За найгіршого сценарію розвитку подій, запровадження ввізних мит та інші обмеження вільної торгівлі можуть спричинити зниження світового ВВП на 0,5 відсотка, попередила Лагард, передає інформагенція dpa. У такому разі втрати світової економіки становитимуть близько 430 мільярдів доларів США, пояснила вона.

DW.COM

Загальна вартість американських товарів, яких торкнуться нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро. Нові обмеження стосуються, виробів із сталі, віскі, арахісового масла, мотоциклів Harley Davidson та джинсів Levi's. (22.06.2018)

Нові мита, які запроваджує Канада, стосуються американських товарів на загальну суму у 12,6 мільярда доларів. Водночас уряд країни виділяє дотації галузям, що постраждали від мит США. (29.06.2018)

У Білому домі перевіряють, чи загрожує імпорт автомобілів національній безпеці США. За даними ЗМІ, не виключено, що Вашингтон може запровадити ввізні мита на імпортні машини до 25 відсотків. (24.05.2018)

У відповідь на торговельну політику Вашингтона в Мехіко оголосили запровадження митних зборів на імпорт сталі зі США та на продукцію американського агропромислового комплексу. (05.06.2018)

Загалом експерти МВФ розробили кілька прогнозів, зважаючи на запроваджені Вашингтоном ввізні мита на сталь та алюміній і заходи у відповідь з боку ЄС і Китаю. Найбільше сповільнення темпів зростання ВВП варто очікувати в тому разі, якщо всі сторони торговельного конфлікту втілять усі анонсовані обмежувальні заходи, зазначають у МВФ.

Нагадаємо, нові американські мита на сталь та алюміній набрали чинності для ЄС Канади та Мексики - 1 червня. Вони становлять 25 відсотків на вироби зі сталі та 10 відсотків - з алюмінію. 

У відповідь на цей крок 22 червня набули чинності нові мита Євросоюзу на деякі товари зі США. Вони стосуються серед іншого сталі та виробів з неї, а також віскі, арахісового масла, мотоциклів Harley Davidson і джинсів Levi's.

Наприкінці червня до аналогічних дій щодо деяких виробів зі США вдався й уряд Канади.

6 липня міністерство комерції Китаю оголосило про запровадження 25-відсоткового мита на 659 найменувань товарів з США. Це стало відповіддю Пекіна на схвалення Білим домом списку з 818 китайських товарів загальною вартістю 34 мільярдів доларів, на які з 6 липня поширюється митний збір в розмірі 25 відсотків.

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Що варто знати про торговельну війну між США та ЄС (25.06.2018)

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