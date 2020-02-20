МВС ФРН: Стрілянина в Ганау - теракт на расистському ґрунті

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) класифікував стрілянину в Ганау як терор. "Скоєне в Ганау - недвозначний теракт на расистському ґрунті", - сказав урядовець у п'ятницю, 21 лютого, в Берліні, цитує інформагенція epd.

За словами Зеегофера, кривавий напад у Ганау - вже третій, вчинений правими екстремістами теракт за рік. Цьому передували вбивство політика Вальтера Любке (Walter Lübcke) та напад на синагогу в місті Галле.

Зеегофер також пообіцяв посилення охорони "вразливих установ" мусульман у Німеччині, зокрема, мечетей. Тут він наголосив, що це - компетенція земельної поліції, хоч і запевнив, що федеральна поліція підтримуватиме в цьому своїх колег у землях. Як свідчить проведене epd опитування, ще на початку цього тижня землі не вбачали необхідності в посиленні захисту мусульманських установ, хоч відповідні вимоги мусульман вже були.

Найбільша загроза для демократії

Зеегофер назвав правий екстремізм "найбільшою загрозою для безпеки Німеччини". На тлі цього він застеріг, що скоєне може спровокувати аналогічні напади, а також насильницькі інциденти у відповідь на злочин у Ганау. "Рівень загрози в Німеччині вкрай високий унаслідок правого екстремізму, антисемітизму та расизму", - попередив Зеегофер, цитує агенція новин dpa.

Міністерка юстиції ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) також заявила, що нині правий екстремізм становить найбільшу загрозу для демократії в Німеччині. Однак Зеегофер і Ламбрехт висловилися проти подальшого посилення норм законів у відповідь на стрілянину в Ганау. Йдеться, зокрема, про посилення закону про зброю і пакета заходів боротьбі з ненавистю в інтернеті, ухвалений урядом ФРН 19 лютого. Ламбрехт наголосила, що перше, що потрібно зробити зараз, - уважно постежити за тим, чи виконуються наявні закони.

Нападник демонстрував ознаки психічної хвороби

Тим часом слідчим стало відомо, що в листопаді 2019 року підозрюваний у нападах у Ганау 43-річний Тобіас Р. (Tobias R.) звернувся до прокуратури з вимогою відкрити кримінальне провадження. Він стверджував, що в світі діє невідома могутня спецслужба, чия мета - заволодіти світом.

Однак Зеегофер, коментуючи це повідомлення, наголосив, що психічний розлад, яким імовірно страждав нападник, нічого не змінює в оцінці скоєного злочину. На думку міністра, расистський мотив нападу "абсолютно беззаперечний і нічим не може бути виправданим", наводить слова урядовця інформагенція AFP.