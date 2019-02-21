 МВС України запустило сервіс ″Вибори-2019″ для моніторингу порушень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

МВС України запустило сервіс "Вибори-2019" для моніторингу порушень

Онлайн-сервіс надаватиме змогу відстежувати та аналізувати інформацію про порушення виборчого процесу. Глава МВС України обіцяє боротися з порушеннями на виборах та відкидає закиди в політичній заангажованості.

Арсен Аваков

Арсен Аваков

Міністерство внутрішніх справ України у понеділок, 25 лютого, запустило новий онлайн-сервіс "Інформаційно-аналітична система "Вибори-2019". Сервіс дає змогу всім охочим відстежувати та аналізувати інформацію про виборчі порушення.

"Публічність усіх порушень на виборах - страшний сон фальсифікатора - сьогодні він став реальністю. (…) Тепер кожен охочий зможе онлайн отримати доступ до всієї інформації щодо порушень на виборах, і в географічному розподілі, і за статтями Кримінального кодексу та іншими порушеннями, рішеннями суду", - розповів про нову онлайн-систему глава МВС України Арсен Аваков, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

DW.COM

У схемі з залучення проплачених голосів задіяні 200 тисяч агітаторів, а загалом вона може охоплювати до шести мільйонів виборців, розповів Арсен Аваков. За його словами, для цього використовуються кошти з держбюджету. (23.02.2019)

Порушення під час президентської кампанії пов'язані з публікацією реклами не з виборчого фонду та нападами на кандидатів в президенти, повідомив глава МВС України Арсен Аваков. (02.02.2019)

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обіцяє жорстко реагувати на порушення під час передвиборчої президентської кампанії, серед яких - агітація зі зброєю та нічні облави на опонентів. (22.02.2019)

За словами Авакова, сервіс працюватиме сім днів на тиждень у цілодобовому режимі, а інформація на порталі фільтруватиметься за видом правопорушення, територією і датою. На думку міністра, інформація надасть "інструмент для додаткового громадського контролю". 

Арсен Аваков також прокоментував закиди щодо власної заангажованості на майбутніх виборах президента. "Я не є політично ангажованим жодним із нинішніх кандидатів у президенти, попри те, що з багатьма з них мене пов'язує тривале знайомство", - зазначив Аваков.

Поліція вивчатиме інформацію про виборчі "сітки"

Національна поліція України вивчає інформацію про можливі виборчі "сітки", які стосуються кількох кандидатів у президенти, повідомив Аваков. Йдеться про так звані виборчі "сітки", або ж незаконні схеми агітації на українських виборах, про які Аваков розповів в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня"  кілька днів тому.

"Ми вважаємо для себе принципово важливим не допустити підкупу голосів на цих виборах. (…) Ми бачили не так давно інформацію Генеральної прокуратури та СБУ щодо викриття сітки одного з кандидатів. У нас є ціла низка проваджень щодо інших кандидатів", - заявив Аваков, водночас додавши, що не може назвати імена цих кандидатів.

Нагадаємо, що в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня" Аваков повідомив, що подібна "сітка" агітаторів складається з близько 200 тисяч людей, за їхню роботу призначається винагорода за схемою: 500 гривень - зараз, 500 гривень - потім, і 1000 гривень - премія, якщо кандидат виграє. Глава МВС України запевнив, що співробітники правоохоронних органів мають намір боротися з такими схемами та публічно розповідати про них. 

Дивитись відео 04:39

Із шоубізу в політику: чому Зеленський - не Рейган? (19.02.2019)

Дивитись відео 02:43

Аваков, Злочевський, Насіров: гучні корупційні справи закриваються? (17.07.2018)

Аудіо й відео до теми

Аваков, Злочевський, Насіров: гучні корупційні справи закриваються? (17.07.2018)  

Із шоубізу в політику: чому Зеленський - не Рейган? (19.02.2019)  

Також за темою

Ukraine Politische Werbung vor den Wahlen

В Україні розслідують 9 кримінальних справ через порушення перед виборами 02.02.2019

Порушення під час президентської кампанії пов'язані з публікацією реклами не з виборчого фонду та нападами на кандидатів в президенти, повідомив глава МВС України Арсен Аваков.

Autokennzeichen Litauen

Глава МВС обіцяє жорсткі дії поліції у разі продовження блокування автошляхів 21.11.2018

Перекриті власниками автомобілів з іноземною реєстрацією автошляхи розблокують, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Іцініатори акції оголосили про призупинення протесту.

Neue Polizisten in Kiew vereidigt

Українським поліцейським обіцяють на третину підвищити зарплати 04.11.2018

Українське МВС обіцяє з нового року запровадити механізми соцзабезпечення, згідно з якими зарплата поліцейських та рятувальників зросте на 30 відсотків. Крім того, держава має компенсувати вартість оренди житла.

Реклама

Докладно

Чеські євробляхи в Україні (фотоілюстрація)

Завершився пільговий період для розмитнення "євроблях"

Що це означає для власників "євроблях", які не встигли зареєструвати свої авто в Україні? 

Віце-прем'єр Держради КНР Лю Хе (ліворуч) на переговорах з Дональдом Трампом, 22 лютого 2019 року

Трамп відклав підвищення мит на товари з Китаю

Президент США заявляє про "продуктивні переговори" з Китаєм з торговельних питань. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  