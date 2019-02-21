МВС України запустило сервіс "Вибори-2019" для моніторингу порушень

Міністерство внутрішніх справ України у понеділок, 25 лютого, запустило новий онлайн-сервіс "Інформаційно-аналітична система "Вибори-2019". Сервіс дає змогу всім охочим відстежувати та аналізувати інформацію про виборчі порушення.

"Публічність усіх порушень на виборах - страшний сон фальсифікатора - сьогодні він став реальністю. (…) Тепер кожен охочий зможе онлайн отримати доступ до всієї інформації щодо порушень на виборах, і в географічному розподілі, і за статтями Кримінального кодексу та іншими порушеннями, рішеннями суду", - розповів про нову онлайн-систему глава МВС України Арсен Аваков, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

За словами Авакова, сервіс працюватиме сім днів на тиждень у цілодобовому режимі, а інформація на порталі фільтруватиметься за видом правопорушення, територією і датою. На думку міністра, інформація надасть "інструмент для додаткового громадського контролю".

Арсен Аваков також прокоментував закиди щодо власної заангажованості на майбутніх виборах президента. "Я не є політично ангажованим жодним із нинішніх кандидатів у президенти, попри те, що з багатьма з них мене пов'язує тривале знайомство", - зазначив Аваков.

Поліція вивчатиме інформацію про виборчі "сітки"

Національна поліція України вивчає інформацію про можливі виборчі "сітки", які стосуються кількох кандидатів у президенти, повідомив Аваков. Йдеться про так звані виборчі "сітки", або ж незаконні схеми агітації на українських виборах, про які Аваков розповів в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня" кілька днів тому.

"Ми вважаємо для себе принципово важливим не допустити підкупу голосів на цих виборах. (…) Ми бачили не так давно інформацію Генеральної прокуратури та СБУ щодо викриття сітки одного з кандидатів. У нас є ціла низка проваджень щодо інших кандидатів", - заявив Аваков, водночас додавши, що не може назвати імена цих кандидатів.

Нагадаємо, що в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня" Аваков повідомив, що подібна "сітка" агітаторів складається з близько 200 тисяч людей, за їхню роботу призначається винагорода за схемою: 500 гривень - зараз, 500 гривень - потім, і 1000 гривень - премія, якщо кандидат виграє. Глава МВС України запевнив, що співробітники правоохоронних органів мають намір боротися з такими схемами та публічно розповідати про них.

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