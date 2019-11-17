МВС розширить інститут військового капеланства - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що служба військового духовенства, що вже існує в Національній гвардії та Державній прикордонній службі буде розширена й на Національну поліцію. Про це у неділю, 17 листопада, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Міністр підкреслив, що багато працівників органів системи МВС є учасниками бойових дій. За його словами, в умовах війни на Донбасі і майбутнього миру роль церков дуже сильна.

"У Нацгвардії впроваджено структуру капеланського служіння, яка відповідає структурі більшості військових формувань багатьох країн світу. Ми ввели в батальйонах штатні посади військових священників. У разі, коли гвардієць виконує бойові завдання в польових умовах, ми розробили і виготовили мобільний комплекс духовної підтримки", - зазначив Аваков.

Міністр внутрішніх справ наголосив, що такої допомоги потребують не тільки бійці Національної гвардії. "У середньому, поліцейський стає свідком близько 200 критичних ситуацій за свою кар'єру. Правоохоронцям теж потрібна допомога і підтримка, тому капеланська діяльність буде розширена зокрема і на поліцію", - заявив міністр.

Аваков наголосив на необхідності створювати групи професійної консультації, мережі капеланів, які завжди будуть готові прийти на допомогу. За повідомленням МВС, капелани силових структур США висловили готовність допомогти зміцнити інститут капеланстава в Україні.