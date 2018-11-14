МВС Німеччини готове платити мігрантам за повернення додому

Переддень Різдва і Нового року - час подарунків та великих грошових витрат. Міністерство внутрішніх справ Німеччини тут не виняток: з гігантських білбордів на станціях берлінського метро воно звертається до пасажирів німецькою, англійською, арабською і навіть російською мовами з передноворічною спецпропозицією. Це "додаткова допомога на максимум 12-місячну оплату житла в рідній країні!". Рекламна кампанія, яка стартувала 13 листопада, розрахована на 10 днів. МВС Німеччини витратить на неї близько 500 тисяч євро. Плакати виготовлені сімома мовами - англійською, німецькою, французькою, арабською, пушту, фарсі і російською.

Бонус за добровільний від'їзд з Німеччини

Цільова аудиторія масштабної рекламної кампанії - іноземці, які просили і яким відмовили в статусі біженця в Німеччині. За допомогою додаткових фінансових стимулів уряд ФРН прагне спонукати мігрантів на добровільний від'їзд з країни, яка ще три роки тому рясніла плакатами: Refugees Welcome ( "Ласкаво просимо, біженці"). Слоган кінця 2018 року, за версією МВС, звучить інакше: "Твоя країна - твоє майбутнє. Зараз!", а всю додаткову інформацію можна отримати в інтернеті за красномовною адресою ReturningFromGermany.de (з англійської - "повернення з Німеччини").

Критики називають допомогу добровільним "поверненцям" премією "Вали звідси"

За першу половину 2018 року з Німеччини, за оцінками німецького новинного сайту tagesschau.de, добровільно виїхали 10 669 людей. А примусово депортовано було 12 261 особу. Зрозуміло, що добровільний від'їзд набагато гуманніший, ніж примусова депортація - жодного поліцейського ескорту, жодної примусової посадки в літак.

До того ж ті, хто погоджуються добровільно покинути країну, отримують фінансову допомогу на купівлю квитків і облаштування на батьківщині. Та й для німецької влади це вигідніше як з погляду громадської думки (примусові депортації викликають хвилю критики з боку правозахисних організацій), так і з погляду фінансів. Вартість чартерного рейсу для висилки примусово депортованих в розрахунку на одного пасажира може в чотири-п'ять разів перевищувати витрати на звичайний авіапереліт економ-класом в один кінець.

Депортація вдвічі дорожче, ніж добровільний від'їзд

За оцінками влади, вартість примусової депортації одного мігранта оцінюється в середньому в 1500 євро. А в разі добровільного від'їзду фінансові витрати державних структур скорочуються наполовину - до 700 євро (в середньому). З метою оптимізації витрат в Німеччині реалізуються програми "добровільного повернення", мета яких - стимулювати мігрантів грошима на від'їзд додому.

Компенсаційний пакет регулярно поповнюється. Наприклад, той, хто зважиться виїхати з Німеччини ще під час розгляду своєї заяви про надання притулку, може отримати 1200 євро. А 800 євро заплатять тим, хто не подаватиме апеляцію на відмову і мовчки виїде з ФРН в рамках запропонованого строку. Критики називають ці виплати премією "Вали звідси" ("Hau ab-Prämie").

Передноворічна спецпропозиція МВС

Міністерство внутрішніх справ Німеччини очолює Горст Зеегофер (Horst Seehofer), представник баварської партії Християнсько-соціальний союз (ХСС), яка на виборах до Бундестагу обіцяла зробити міграційну політику жорсткішою.

З приходом Зеегофера на посаду глави МВС до назви відомства була додана приставка "у справах батьківщини" - і з білбордів в берлінському метро "міністерство внутрішніх справ, будівництва та в справах батьківщини Німеччини" натякає мігрантам, що у них - своя батьківщина, адже кампанія проходить під девізом "Твоя країна - твоє майбутнє".

Очільник МВС Німеччини Горст Зеегофер від початку був націлений на більш жорстку міграційну політику

За словами прес-секретарки МВС Німеччини Елеоноре Петерманн (Eleonore Petermann), спеціальна пропозиція, що діє до 31 грудня, націлена на те, аби за допомогою компенсації витрат на оренду житла протягом року полегшити добровільним "поверненцям" облаштування на новому місці (максимальна сума компенсації обмежена 3000 євро).

Крім фінансових виплат, сім'ї, що виїжджають, можуть розраховувати і на матеріальну допомогу, наприклад, на будівництво або ремонт житла, а також на обладнання кухні або ванної кімнати.

"Гаряча" лінія для репатріантів

У сайту ReturningfromGermany.de є версія російською мовою, де детально розписані суми компенсацій і вказані адреси та контакти організацій, які допомагають із добровільним від'їздом. Однак "гаряча" телефонна лінія для репатріантів працює тільки шість годин на день, тільки в робочі дні і тільки німецькою та англійською. Цей сайт - запущений у травні 2017 року спільний проект Федерального відомства у справах міграції та біженців і Міжнародної організації з міграції (МОМ).

За словами прес-секретарки німецького підрозділу МОМ Лінди Ґертнер (Linda Gärtner), кампанія "Твоя країна - твоє майбутнє" в берлінському метро, ​​ініційована МВС, спрямована на рекламу саме тимчасових додаткових стимулів для реінтеграції тих, хто їде з Німеччини добровільно. Скільки мігрантів вже скористалося спецпропозицією МВС, на даний момент невідомо.