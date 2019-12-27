МВС Казахстану оприлюднив нову версію катастрофи літака

Слідча група МВС Казахстану розглядає нову версію аварії пасажирського літака під Алмати. Міністр внутрішніх справ Казахстану Ерлан Тургумбаєв заявив, що причиною катастрофи могли стати помилки в роботі навігаційних служб. До того версіями називали помилку екіпажу та технічну несправність літака. Тургумбаєв уточнив, що слідчими розглядаються усі три версії катастрофи. Він додав однак, що попередня версія, пов'язана з несприятливими погодними умовами, відкинута.

Літак Fokker-100 казахської авіакомпанії Bek Air, що летів з Алмати в Нур-Султан, 27 грудня втратив висоту при зльоті і впав у районі житлового сектора, де ударив двоповерхову будівлю. За останніми офіційними даними, загинули 12 людей, 67 постраждали, деякі перебувають у важкому стані. На борту літака знаходились перебували 93 пасажири і п'ятеро членів екіпажу.

Як турецький літак ледь не впав у Чорне море Плавний злет, різка посадка Літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі смуги під час посадки в аеропорту Трабзона на півночі Туреччини. Повітряне судно застрягло на схилі, у кількох метрах від Чорного моря. В авіакомпанії назвали це "інцидентом на злітно-посадковій смузі". Постраждалих ані серед пасажирів, ані членів екіпажу немає.

Як турецький літак ледь не впав у Чорне море Причину інциденту встановлюють Boeing 737-800 ледь не скотився у Чорне море, коли його колеса застрягли у брудному схилі. Як заявив губернатор Трабзона Юджель Явуз (Yucel Yavuz), слідчі нині намагаються встановити причину інциденту. За деякими даними, найбільш ймовірно йдеться про зіткнення літака з птахом.

Як турецький літак ледь не впав у Чорне море Задимлений літак На світлинах, опублікованих в турецьких ЗМІ, видно клуби чорного диму з літака, тож є припущення, що на борту могла спалахнути пожежа. Один з пасажирів, Юксель Горду (Yuksel Gordu), назвав дивом те, що усі 168 людей на борту не були травмовані. "Ми могли згоріти, вибухнути, впасти в море", - сказав він.

Як турецький літак ледь не впав у Чорне море Паніка на борту Інша пасажирка, Фатма Горду (Fatma Gordu), в інтерв’ю турецькій новинній агенції Dogan розповіла, що коли літак зійшов зі смуги і почав скочуватися з обриву, в салоні почалася паніка. "Ми різко повернулися, передня частина літака впала, а задня - зависла в повітрі. Усіх охопила паніка".

Як турецький літак ледь не впав у Чорне море Закритий аеропорт На час аварійно-рятувальних робіт аеропорт Tрабзона залишався закритим кілька годин. Польоти відновилися зранку неділі. Автор: Ольга Войтович

