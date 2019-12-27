 МВС Казахстану оприлюднив нову версію катастрофи літака | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.12.2019

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Новини

МВС Казахстану оприлюднив нову версію катастрофи літака

Причиною аварії літака Fokker-100 могли стати і помилки роботи авіадиспетчерів. Загалом слідчі розглядають три версії падіння судна.

На місці падіння літака Fokker-100

На місці падіння літака Fokker-100

Слідча група МВС Казахстану розглядає нову версію аварії пасажирського літака під Алмати. Міністр внутрішніх справ Казахстану Ерлан Тургумбаєв заявив, що причиною катастрофи могли стати помилки в роботі навігаційних служб. До того версіями називали помилку екіпажу та технічну несправність літака. Тургумбаєв уточнив, що слідчими розглядаються усі три версії катастрофи. Він додав однак, що попередня версія, пов'язана з несприятливими погодними умовами, відкинута.

Літак Fokker-100 казахської авіакомпанії Bek Air, що летів з Алмати в Нур-Султан, 27 грудня втратив висоту при зльоті і впав у районі житлового сектора, де ударив двоповерхову будівлю. За останніми офіційними даними, загинули 12 людей, 67 постраждали, деякі перебувають у важкому стані. На борту літака знаходились перебували 93 пасажири і п'ятеро членів екіпажу.

  • Плавний злет, різка посадка

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Плавний злет, різка посадка

    Літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі смуги під час посадки в аеропорту Трабзона на півночі Туреччини. Повітряне судно застрягло на схилі, у кількох метрах від Чорного моря. В авіакомпанії назвали це "інцидентом на злітно-посадковій смузі". Постраждалих ані серед пасажирів, ані членів екіпажу немає.

  • Причину інциденту встановлюють

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Причину інциденту встановлюють

    Boeing 737-800 ледь не скотився у Чорне море, коли його колеса застрягли у брудному схилі. Як заявив губернатор Трабзона Юджель Явуз (Yucel Yavuz), слідчі нині намагаються встановити причину інциденту. За деякими даними, найбільш ймовірно йдеться про зіткнення літака з птахом.

  • Задимлений літак

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Задимлений літак

    На світлинах, опублікованих в турецьких ЗМІ, видно клуби чорного диму з літака, тож є припущення, що на борту могла спалахнути пожежа. Один з пасажирів, Юксель Горду (Yuksel Gordu), назвав дивом те, що усі 168 людей на борту не були травмовані. "Ми могли згоріти, вибухнути, впасти в море", - сказав він.

  • Паніка на борту

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Паніка на борту

    Інша пасажирка, Фатма Горду (Fatma Gordu), в інтерв’ю турецькій новинній агенції Dogan розповіла, що коли літак зійшов зі смуги і почав скочуватися з обриву, в салоні почалася паніка. "Ми різко повернулися, передня частина літака впала, а задня - зависла в повітрі. Усіх охопила паніка".

  • Закритий аеропорт

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Закритий аеропорт

    На час аварійно-рятувальних робіт аеропорт Tрабзона залишався закритим кілька годин. Польоти відновилися зранку неділі.

    Автор: Ольга Войтович


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Вантажний літак впав на будинки у Киргизстані (16.01.2017)

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Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

Літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі посадкової смуги в аеропорту турецького міста Трабзон і ледь не впав у Чорне море. Ніхто зі 168 людей на борту не постраждав. (15.01.2018)  

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Вантажний літак впав на будинки у Киргизстані (16.01.2017)  

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