 МАФи замість парків - як з цим борються у Кропивницькому (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 02.08.2018

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Україна

МАФи замість парків - як з цим борються у Кропивницькому (відео)

Спилювання здорових дерев - новий "тренд" у Кропивницькому. Надія Паливода з ГО "Озеленення Кропивницький" бореться за кожен зелений шматочок у місті і змогла врятувати не один парк.

Baum auf Wiese mit Schatten und Himmel (picture-alliance/M. Schönherr)

Активістка у Кропивницькому бореться за кожне дерево

Щоразу, як Надія Паливода, керівниця громадської організації "Озеленення Кропивницький” чує про вирубку дерев, приїжджає, викликає патрульних та з’ясовує законність таких дій. 

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Вирубка лісів у Карпатах: як це зупинити? (відео)

Карпати потерпають від незаконного вирубування лісів. Активіст проекту Всесвітнього фонду дикої природи в Україні "Лісова варта" Іван Платок зміг це зупинити. Як - дізнавайтеся в проекті DW #LocalHeroes. (13.07.2018)  

Кого бояться київські забудовники (відео)

На рахунку київських активістів, які борються з нелегальними забудовами в місті, зокрема Тетяни Максименко, вже чимало перемог. (17.05.2018)  

Аудіо й відео до теми

Мільярд дерев для порятунку лісу (03.07.2018)  

#LocalHeroes: як "лицар довкілля" з "Печенігів" заповідники рятує (03.08.2017)  

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#LocalHeroes: МАФи замість парків - як з цим борються у Кропивницькому (02.08.2018) 02.08.2018

Спилювання здорових дерев - новий "тренд" у Кропивницькому. Надія Паливода з ГО "Озеленення Кропивницький" бореться за кожен зелений шматочок у місті і змогла врятувати не один парк. Як - дивіться у проекті DW #LocalHeroes.

Докладно

Baum auf Wiese mit Schatten und Himmel (picture-alliance/M. Schönherr)

Як парки Кропивницького боронять від МАФів (відео)

Надія Паливода з "Озеленення Кропивницький" бореться за кожен зелений шматочок у місті і змогла врятувати не один парк. 

Діловий клімат у Єврозоні

В Єврозоні погіршився діловий клімат

У третьому кварталі 2018 року показник ділового клімату в Єврозоні різко знизився. Причина - митний конфлікт зі США. 

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