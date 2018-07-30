МАФи замість парків - як з цим борються у Кропивницькому (відео)

Спилювання здорових дерев - новий "тренд" у Кропивницькому. Надія Паливода з ГО "Озеленення Кропивницький" бореться за кожен зелений шматочок у місті і змогла врятувати не один парк.
Щоразу, як Надія Паливода, керівниця громадської організації "Озеленення Кропивницький” чує про вирубку дерев, приїжджає, викликає патрульних та з’ясовує законність таких дій.
Карпати потерпають від незаконного вирубування лісів. Активіст проекту Всесвітнього фонду дикої природи в Україні "Лісова варта" Іван Платок зміг це зупинити. Як - дізнавайтеся в проекті DW #LocalHeroes. (13.07.2018)