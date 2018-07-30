МАФи замість парків - як з цим борються у Кропивницькому (відео)

#LocalHeroes: МАФи замість парків - як з цим борються у Кропивницькому (02.08.2018)

Спилювання здорових дерев - новий "тренд" у Кропивницькому. Надія Паливода з ГО "Озеленення Кропивницький" бореться за кожен зелений шматочок у місті і змогла врятувати не один парк. Як - дивіться у проекті DW #LocalHeroes.