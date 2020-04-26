МАУ: Рейс Київ-Лондон скасували через заборону Державіаслужби України

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) скасувала рейс PS1118 Київ-Лондон, який мав відбутися в середу, 29 квітня. Як ідеться в повідомленні компанії, це зроблено через заборону Державної авіаційної служби України.

Рейс був організований для доставки на роботу до Великобританії українських громадян, які мають довгостроковий контракт із роботодавцем за кордоном, пояснила авіакомпанія того ж дня. "Рейс було організовано на замовлення роботодавця, який завчасно потурбувався про забезпечення українських громадян довгостроковими контрактами. У цих умовах українці можуть легально та офіційно бути працевлаштовані та перебувати на території Великобританії. Відповідно, ця категорія не є ризиковою для України. Ці громадяни не потребуватимуть евакуації найближчим часом і не будуть потенційними розповсюджувачами на території України COVID-19", - зазначили в МАУ.

Компанія повідомила, що заборону від Державіаслужби було отримано за дві години до запланованого часу вильоту без зазначення підстав і посилань на нормативні документи. При цьому, як стверджують у МАУ, авіакомпанія подала всі необхідні документи для отримання дозволів вчасно і розраховувала на "завчасне або в розумні терміни отримання рішення".

Згідно з інформацією авіаперевізника, пасажири рейсу - жителі різних регіонів України, які добиралися до столичного авіаційного вузла в умовах відсутності регулярного наземного пасажирського сполучення - наразі перебувають у терміналі міжнародного аеропорту "Бориспіль".

"Ми, звісно, чули учорашню заяву очільника МЗС України у ЗМІ щодо "нелогічності" відправлення українських заробітчан за кордон в умовах пандемії, а також про те, що уряд налаштований конструктивно і готовий до перегляду позиції... Але до ранку 29 квітня жодних офіційних вказівок та документів з цього приводу до нас не надходило. Наразі авіакомпанія намагатиметься отримати дозвіл на виконання рейсу та надати можливість українцям дістатися до роботи, працевлаштуватися та забезпечити свої родини засобами для існування", - повідомила директорка з комунікацій МАУ Євгенія Сацька.

Нагадаємо, що напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "Україна отримує звернення від інших країн про те, що вони потребують українських працівників, проте уряд країни керується міркуваннями безпеки та здоров'я своїх громадян, і масове вивезення українців за кордон є нелогічним".