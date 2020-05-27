МАУ звільнить третину співробітників через кризу авіаперевезень

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) розпочала процес вимушеного скорочення 900 співробітників через закриття авіасполучення внаслідок запровадження Україною карантинних заходів, йдеться в повідомленні, поширеному пресслужбою компанії в четвер, 28 травня.

"Наразі менеджмент компанії вживає всіх можливих заходів зі скорочення витрат і генерування доходів від разових рейсів. Наша ціль - зберегти компанію і ключовий персонал, зокрема льотний. На превеликий наш жаль, суттєве зниження обсягів діяльності авіакомпанії спричинило вимушене скорочення 900 високопрофесійних співробітників МАУ", - зазначив президент компанії Євгеній Дихне.

Як повідомили у пресслужбі МАУ інформагенції "Інтерфакс-Україна", авіакомпанія вже розпочала процес скорочення персоналу згідно з законодавством, на що знадобиться близько двох місяців. За даними авіаперевізника, на початок року в МАУ працювали 2560 співробітників. Тож скорочення зачепить близько 35 відсотків персоналу. Як зазначили у пресслужбі, скоротять передусім адміністративний персонал та бортпровідників.

Плани з відновлення діяльності

За словами Євгенія Дихне, через запровадження з 17 березня обмежувальних заходів на регулярні пасажирські авіаперевезення робота авіакомпанії була практично зупинена.

Щодо планів з відновлення роботи, то компанія виходить з оптимістичного сценарію, згідно з яким обмеження на в'їзд та виїзд з України для українців та іноземців буде скасовано з 15 червня цього року. МАУ прогнозує, що після відновлення операційної діяльності пасажиропотік авіакомпанії скоротиться приблизно на 46 відсотків.

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До квітня 2021 року авіаперевізник планує виконувати міжнародні середньомагістральні прямі рейси, на яких можливе високе завантаження, без підтримки транзиту, а також відновити внутрішні рейси. Після нормалізації трафіку в планах МАУ - відновлення мінімальної міжнародної мережі, а виконання далекомагістральних рейсів у компанії вважають можливим лише орієнтовно з квітня 2021 року.

"На початку відновлення польотів в розкладі МАУ планується задіяти до 14 повітряних суден з подальшим збільшенням до 28 літаків. Далекомагістральний флот МАУ буде скорочений, виходячи з потреб першого етапу відновлення", - йдеться у повідомленні компанії. Рішення щодо розширення парку широкофюзеляжних літаків ухвалюватимуть залежно від наявності трафіку і від змін кон'юнктури ринку.

В авіакомпанії також заявили про плани спростити тарифну політику, зменшити ємність салонів бізнескласу, збільшити частку прямих продажів через сайт, а також впровадити на сайті сервіс повного циклу, що дозволяє пасажирам самостійно вносити зміни до бронювання.

Потреба в держпідтримці

Раніше МАУ звернулася до уряду з проханням надати підприємству кредит у розмірі 50 мільйонів доларів США під 5-6 відсотків для підтримки фінансової стабільності підприємства, зазначає "Інтерфакс-Україна". Євгеній Дихне оцінює збитки компанії за підсумками поточного року в 60 мільйонів доларів за оптимістичним сценарієм.

Одним із кінцевих бенефіціарів авіакомпанії є олігарх Ігор Коломойський, який заявляв, що йому належать 25 відсотків авіаперевізника. Базовим аеропортом компанії є аеропорт "Бориспіль".

Нагадаємо, внаслідок обмежень на пересування, запроваджені країнами через поширення коронавірусної інфекції, чимало авіакомпаній світу опинилися на межі банкрутства та заявили про скорочення персоналу. Уряди кількох європейських держав оголосили про плани з порятунку національних авіаперевізників. Зокрема, німецький уряд та керівництво компанії Lufthansa погодили пакет допомоги обсягом у дев'ять мільярдів євро. Однак наглядова рада Lufthansa поки відклала схвалення цього пакета через можливі умови Єврокомісії, якими супроводжуватиметься надання держпідтримки.

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