МАУ виконає в найближчі дві доби додаткові рейси для повернення українців

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) планує в найближчі дві доби виконати кілька додаткових регулярних рейсів для повернення в Україну громадян, які перебувають за кордоном.

"Наразі МАУ планує виконання протягом найближчих двох діб додаткових регулярних рейсів для вивезення громадян України", - повідомила пресслужба авіакомпанії у суботу, 14 березня, на сайті перевізника.

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Як наголошується в повідомленні, згідно із заявою президента України, о 00:00 17 березня в Україні закривається регулярне пасажирське авіасполучення.

"Наші пасажири-співвітчизники, які перебувають за кордоном, повинні повернутися додому до цього терміну, скориставшись усіма можливими засобами транспортного сполучення. Громадяни України, а також іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, можуть повернутися в Україну рейсами МАУ, які будуть виконуватися до кінця доби 16 березня", - йдеться у повідомленні.

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У МАУ наголошують, що авіакомпанія надасть максимальне сприяння українцям у поверненні додому. "Ми візьмемо на борт стільки пасажирів, скільки крісел є в літаку. Для більшості рейсів буде здійснено компонування салону в повний економ-клас", - зазначається в повідомленні. Чартерні рейси, заплановані на дати після 16 березня, будуть виконуватися за розкладом лише на повернення туристів в Україну.

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"Громадянам України, які не встигнуть повернутися додому протягом 15-16 березня, потрібно звернутися в українські консульства за кордоном. За заявою президента України, влада організовуватиме спеціальні окремі нерегулярні рейси для повернення співгромадян додому. Ми, авіакомпанія МАУ, запевняємо, що надаватимемо всіляку підтримку органам державної влади з повернення додому наших співгромадян", - наголошують в авіакомпанії.