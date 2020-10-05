 Матч Швейцарія-Україна перенесено через COVID-19 в українській команді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2020

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Новини

Матч Швейцарія-Україна перенесено через COVID-19 в українській команді

Під час ПЛР-тестів виявлено COVID-19 у ще кількох гравців української збірної. Через це матч між збірними України та Швейцарії перенесено.

Збірна України під час виїзного матчу проти збірної Німеччини, 14 листопада 2020 року

Збірна України під час виїзного матчу проти збірної Німеччини, 14 листопада 2020 року

Унаслідок виявлення COVID-19 ще у кількох українських футболістів перенесено матч шостого заключного туру Ліги Націй між Національними збірними України та Швейцарії. Зустріч мала відбутися в вівторок, 17 листопада, в Люцерні. Про перенесення матчу Українській асоціації футболу (УАФ) повідомив цього ж дня УЄФА.

"У зв'язку з компетентним рішенням департаменту охорони здоров'я кантону Люцерн перевести на карантин усю делегацію національної команди України матч Ліги націй УЄФА Швейцарія-Україна не може відбутися", - йдеться в повідомленні на сайті УАФ.

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"Зазначимо, що й УЄФА, і Швейцарська асоціація футболу готові до проведення поєдинку, проте заборона місцевої влади перекреслює всі сподівання футбольних організацій провести гру. Рішення про подальшу долю матчу ухвалюватиме УЄФА", - зазначається на сайті УАФ.

Раніше у вівторок повідомлялося, що три гравці збірної України по футболу - Руслан Малиновський, Сергій Кривцов, Жуніор Мораес - і тренер з фізпідготовки Іван Баштовий здали позитивні ПЛР-тести на коронавірус. А 16 листопада ще у трьох гравців збірної виявили COVID-19 - тести Едуарда Соболя, Євгенія Макаренко і Дмитра Різника показали позитивний результат. Футболісти були ізольовані в своїх готельних номерах, вирішується питання про їхню відправку додому, передає "Інтерфакс-Україна".

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Матч заключного шостого туру групового етапу Ліги націй Швейцарія - Україна був запланований на 21:45 за київським часом. У цьому матчі має вирішиться, яка з цих збірних залишиться в наступному сезоні в елітному дивізіоні А турніру.

13 листопада, напередодні матчу Ліги націй проти Німеччини, у чотирьох футболістів збірної України та менеджера команди також було виявлено COVID-19. Інфікувалися COVID-19 футболісти збірної України Віктор Коваленко, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков і менеджер збірної Вадим Комардин, нагадує "Інтерфакс-Україна".

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