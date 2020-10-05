Матч Швейцарія-Україна перенесено через COVID-19 в українській команді

Унаслідок виявлення COVID-19 ще у кількох українських футболістів перенесено матч шостого заключного туру Ліги Націй між Національними збірними України та Швейцарії. Зустріч мала відбутися в вівторок, 17 листопада, в Люцерні. Про перенесення матчу Українській асоціації футболу (УАФ) повідомив цього ж дня УЄФА.

"У зв'язку з компетентним рішенням департаменту охорони здоров'я кантону Люцерн перевести на карантин усю делегацію національної команди України матч Ліги націй УЄФА Швейцарія-Україна не може відбутися", - йдеться в повідомленні на сайті УАФ.

Читайте також: УЄФА дозволила глядачам частково повернутися на трибуни

"Зазначимо, що й УЄФА, і Швейцарська асоціація футболу готові до проведення поєдинку, проте заборона місцевої влади перекреслює всі сподівання футбольних організацій провести гру. Рішення про подальшу долю матчу ухвалюватиме УЄФА", - зазначається на сайті УАФ.

Раніше у вівторок повідомлялося, що три гравці збірної України по футболу - Руслан Малиновський, Сергій Кривцов, Жуніор Мораес - і тренер з фізпідготовки Іван Баштовий здали позитивні ПЛР-тести на коронавірус. А 16 листопада ще у трьох гравців збірної виявили COVID-19 - тести Едуарда Соболя, Євгенія Макаренко і Дмитра Різника показали позитивний результат. Футболісти були ізольовані в своїх готельних номерах, вирішується питання про їхню відправку додому, передає "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: ФК "Шахтар" у повному складі пішов на ізоляцію

Матч заключного шостого туру групового етапу Ліги націй Швейцарія - Україна був запланований на 21:45 за київським часом. У цьому матчі має вирішиться, яка з цих збірних залишиться в наступному сезоні в елітному дивізіоні А турніру.

13 листопада, напередодні матчу Ліги націй проти Німеччини, у чотирьох футболістів збірної України та менеджера команди також було виявлено COVID-19. Інфікувалися COVID-19 футболісти збірної України Віктор Коваленко, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков і менеджер збірної Вадим Комардин, нагадує "Інтерфакс-Україна".