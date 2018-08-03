Мати Володимира Балуха: Він виглядає як стариган, лише скелет

Мати українського політв'язня Володимира Балуха побувала на побаченні з сином в ізоляторі тимчасового тримання у Роздольному, в анексованому Росією Криму. Наступного дня, у п'ятницю, 10 серпня, вона розповіла Кримській правозахисній групі, що її син виглядає дуже погано. "Худий, страшний такий. Скелет. Лише скелет", - поскаржилася Наталія Балух.

"Одні кістки та шкіра на кістках. Виглядає як стариган (…) Коли ми з ним говорили, поруч стояв поліцейський, а він при ньому нічого такого не скаже", - пояснила вона, чому її син не став скаржитися на здоров'я. Мати ув'язненого Росією українця додала, що Володимир практично не приймає їжу, лише іноді кисіль з вівсянки та сухарі.

Нагадаємо, 19 березня 2018 року Балух оголосив безстрокове голодування на знак протесту. У 2017 році його, знаного тим, що він вивісив на своєму будинку в селі Серебрянка український прапор, а також прикріпив табличку "вулиця Героїв Небесної Сотні", звинуватили в Криму в незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вибухових речовин. У серпні 2017 року російський суд в анексованому Криму засудив Балуха до позбавлення волі на три роки і сім місяців. Захист Балуха і правозахисники переконані, що він став жертвою політичних переслідувань через свою проукраїнську позицію.