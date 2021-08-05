Масштабні пожежі у Греції досі не вдається взяти під контроль

Масштабні пожежі у Греції продовжуть поширюватися попри зусилля пожежників, які не припиняли роботу і в ніч на суботу, 7 серпня. Внаслідок великої пожежі поблизу Афін у місті забруднене повітря і видно хмари диму. Місцева влада закликала мешканців столиці закрити вікна і не виходити з будинків. Тисячі людей у передмістях Афін були зимушені залишити свої домівки.

Масштабну пожежу поблизу Афін гасять також і з вертольотів

Водночас великі пожежі продовжують лютувати на другому за величиною грецькому острові Евбея та поблизу Олімпії та Спарти на півострові Пелопоннес. Вогонь у суботу мають допомагати гасити пожежники з інших країн. Зокрема, повідомляється про сто українських вогнеборців, 112 вогнеборців і 23 авто з Румунії, 16 ізраїльських пожежників, а також більше 80 рятувальників і два спеціальних літаки для гасіння пожеж із Франції. Швейцарія надала три гелікоптери для гасіння пожеж, а Швеція - два. Кіпр - 40 вогнеборців і два літаки, повідомляє агентство dpa.

Боротьбу з вогнем ускладнює спека і сильний вітер, який роздмухує полум'я. Останніми днями у Греції тримається температура між 40 і 45 градусами. Жителів Греції та відпочивальників по всій країні попереджено СМС-повідомленнями про "надзвичайний ризик пожежі". Також повідомляється про затримання кількох підозрюваних у підпалах.

Пожежі у Туреччині та Італії

У Туреччині також триває боротьба з масштабними пожежами. Наразі особливо постраждали прибережні регіони Анталії, Мармарису та Міласу, де довелося евакуювати місцевих жителів. За офіційними даними, з моменту початку пожеж близько десяти днів тому було евакуйовано понад 36 тисяч людей. Жертвами стали щонайменше восьмеро людей. Вогонь знищив щонайменше 100 тисяч гектарів лісу та сільськогосподарських земель.

Також повідомляється про пожежі на півдні Італії. Наразі вогонь поширюється на Сицилії та в регіоні Калабрія, де напередодні знайшли тіла двох загиблих на фермі в Сан-Лоренцо.

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