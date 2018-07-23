Масштабні пожежі в Греції: кількість загиблих зросла до 91 особи

Кількість загиблих через масштабні лісові пожежі в Греції зросла до 91 особи, ще 25 людей вважаються зниклими безвісти, повідомила ввечері у неділю, 29 липня, речниця пожежної служби. Тіла деяких загиблих ще не були ідентифіковані. Цей процес може тривати ще кілька днів, додала вона.

Грецький прем'єр-міністр Алексіс Ціпрас під час засідання уряду 27 липня визнав політичну відповідальність за трагедію, спричинену лісовими пожежами. Уряд спрямував до фонду допомоги постраждалим від вогняної стихії 40 мільйонів євро.

Пожежі в Греції розпочалися 23 липня. Ситуацію з гасінням вогню ускладнював сильний вітер - його швидкість досягала 80 кілометрів на годину. Для боротьби з пожежею у Греції залучили літаки, гелікоптери та військові безпілотники. Кіпр та Іспанія першими запропонували Греції свою допомогу у боротьбі з пожежами після того, як вона звернулась із запитом до Європейського Союзу. У боротьбі з вогнем грецьким рятувальникам допомагали також бригади з Румунії та Італії. Зараз відбувається розслідування причини пожеж. Грецька влада підозрює, що трагедія стала результатом умисного підпалу.