Масштабний страйк у Бельгії: скасовані всі авіарейси

У Бельгії через страйк у середу, 13 лютого, зачинені аеропорти і спостерігаються перебої у залізничному рухові, інформує агенція AFP.

Також внаслідок страйку у країні, до якого закликали три профспілки, спостерігаються порушення і перебої у рухові пасажирського транспорту, особливо у Брюсселі, де планується зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО. Страйк був ініційований профспілками після провалу переговорів про підвищення зарплат співробітників транспортних компаній.

Очікується, що національна залізнична компанія Бельгії скасує половину рейсів через страйк. Однак міжнародні поїзди Eurostar, Thalys та TGV мають продовжити працювати.

Служба управління повітряним рухом країни (Skeyes) ще напередодні оголосила, що будь-які авіарейси не будуть прийматися, через неможливість точно визначити, скільки співробітників не вийдуть на роботу через страйк. Також агенція не може спрогнозувати скільки пасажирів постраждають через перебої у перевезеннях внаслідок протестів профспілок.

Авіакмопанія Brussels Airlines скасувала всі 222 своїх рейси. Аеропорт Шарлеруа, другий найбільший у Бельгії, оголосив, що буде закритий під час страйку.