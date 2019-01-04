Масштабна крадіжка даних у Німеччині: постраждали сотні політиків

В інтернеті оприлюднені особисті дані та документи депутатів Бундестагу, членів провідних партій, телевізійних ведучих, журналістів та музикантів. За попередніми оцінками, досі це найбільший подібний інцидент у Німеччині. Хто стоїть за цими діями, поки що невідомо. Невідомі й мотиви зловмисників.

Витік інформації торкнувся майже всіх партій Німеччини, представлених у Бундестазі: Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Християнсько-соціального Союзу (ХСС), Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), Зелених, Вільної демократичної партії (ВДП), Лівої партії. Як повідомляється, винятком є лише правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Загалом оприлюднені особисті дані 405 депутатів усіх рівнів - земельних парламентів, Бундестагу та Європарламенту. Першою про інцидент повідомила німецька радіостанція rbb.

Серед відомих політиків, які, ймовірно, стали жертвами такої акції, - канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) та екс-голова СДПН Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel). Також зловмисники отримали доступ до даних відомих телеведучих, журналістів, співаків музичних гуртів та діячів культури ФРН, пише газета Bild. Так, щонайменше 33 журналісти німецької телекомпанії ARD стали жертвами кібератаки, серед них відомий своїми викриттями про допінг у російському спорті журналіст Гайо Зеппельт (Hajo Seppelt).

Частина даних може бути фальшивою

Речниця уряду Німеччини Мартіна Фіц (Martina Fietz) заявила, що, за нинішніми оцінками, конфіденційних даних з відомства федерального канцлера оприлюднено не було. В тому числі це стосується і канцлерки Анґели Меркель, додала Фіц. Урядова речниця також застерегла, що частина оприлюднених даних може бути сфальшована, повідомляє радіостанція Deutschlandfunk.

Німецький уряд розглядає цей інцидент як "дуже серйозний". Міністерка юстиції Німеччини Катаріна Барлі (Katarina Barley) заявила, що дії зловмисників спрямовані на "підрив довіри до демократії та демократичних інституцій".

Злив даних чи хакерська атака?

Як повідомляється, оприлюднення викрадених даних відбулося ще в грудні 2018 року напередодні Різдва, але помітили це лише в четвер, 3 січня. Тим часом до розслідування інциденту підключилися Федеральне відомство з безпеки в сфері інформаційної техніки (BSI), Федеральне відомство кримінальної поліції та Федеральне відомство із захисту конституції.

За словами одного з речників федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини, зараз перевіряється, чи йдеться справді про хакерську атаку як таку. За однією з версій, чутливу інформацію могла розголосити невідома особа, котра внаслідок своїх повноважень мала доступ до приватних даних, пише інформаційне агентство dpa. Уже відомо, що витік даних відбувся не через урядову мережу. Перевіряється версія можливої крадіжки даних через внутрішню мережу Бундестагу.