Масові протести в Гонконзі призвели до сутичок з поліцією

Найбільша за останні роки акція протесту в Гонконзі призвела до зіткнень з поліцією. Правоохоронці в ніч на понеділок, 10 червня застосували кийки і сльозогінний газ проти незгодних з планами уряду видавати за запитом китайських слідчих на материкову частину Китаю осіб, підозрюваних у порушеннях законів КНР. У свою чергу, учасники протесту кидали в поліцейських пляшки і намагалися встановити металеві огорожі. Щонайменше один співробітник поліції зазнав тілесних ушкоджень.

Демонстрація тривала понад шість годин. За оцінками організаторів акції, число її учасників перевищило один мільйон людей. У свою чергу, правоохоронці повідомили про 240 тисяч мітингарів. Чимало демонстрантів вийшли на акцію з жовтими парасольками, нагадуючи про масові антиурядові акції у Гонконзі 2014 року. Тоді під час так званої "революції парасольок" сотні тисяч жителів Гонконгу протягом декількох тижнів вимагали відставки уряду і права самостійно обирати місцеву владу.

Нагадаємо, що досі Гонконг відмовлявся здійснювати екстрадицію підозрюваних за запитом органів юстиції з материкового Китаю через розбіжності в законодавстві та недостатню прозорість китайської системи правосуддя. Однак на початку 2019 року стало відомо про наміри адміністрації Гонконгу налагодити співпрацю в цій сфері з материковим Китаєм, Макао та Тайванем. Представники бізнесу і юристи в Гонконзі побоюються, що в результаті цього місто може втратити позиції міжнародного фінансового центру.

Гонконг, що до 1997 року був британською колонією, наділений високим ступенем автономії за принципом "одна країна - дві системи". У Гонконзі й досі громадянам забезпечені такі фундаментальні права та свободи людини, яких немає у китайців, як свобода слова та ЗМІ.