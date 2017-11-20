Масовий розстріл у Техасі: підозрюваний заявив, що цілився у мексиканців

21-річний Патрік Крузіус зізнався поліцейським, що цілився у мексиканців під час розстрілу людей у торговельному районі в техаському місті Ель-Пасо, повідомляє агенція АР з посиланням на дані місцевої поліції.

У звіті про арешт Крузіуса зазначається, що після розстрілу його машину зупинили на перехресті. Після чого він вийшов з неї з піднятими руками і сказав офіцерам поліції: "Я той, хто стріляв". Він розповів детективам, що увійшов до супермаркету з автоматом АК-47 і декількома магазинами з набоями та цілився в мексиканців.

Урядовці розповідають, що Крузіус проїхав 10 годин від рідного міста поблизу Далласа, щоб розстріляти людей в прикордонному Ель-Пасо, більшість населення якого має латиноамериканське походження.

Як повідомлялося, 3 липня стрілок відкрив вогонь у торговельному районі в техаському місті Ель-Пасо. У районі на той час перебували щонайменше три тисячі людей. Масовий розстріл, в якому підозрюють 21-річного Патріка Крузіуса, розслідують як внутрішній тероризм.

Слідчі перевіряють, чи справді стрілок є автором "маніфесту", знайденого в інтернеті. Серед іншого в цьому тексті йдеться, що скоєна атака "є відповіддю на вторгнення латиноамериканців у Техас". Також автор висловив підтримку нападнику, який у березні вбив 51 людину у двох мечетях у Крайстчерчі у Новій Зеландії. Місцевий прокурор вже оголосив, що клопотатиме про смертну кару для нападника, заявивши, що він "втратив право бути серед нас".