 Масовий розстріл у Техасі: підозрюваний заявив, що цілився у мексиканців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2019

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Новини

Масовий розстріл у Техасі: підозрюваний заявив, що цілився у мексиканців

Підозрюваний у вбивстві 22 людей в Ель-Пасо розповів поліцейським, що спеціально приїхав у це місто та цілився у мексиканців під час розстрілу в торговельному районі.

Підозрюваний у масовому розстрілі людей у Техасі заявив, що цілився в мексиканців

Підозрюваний у масовому розстрілі людей у Техасі заявив, що цілився в мексиканців

21-річний Патрік Крузіус зізнався поліцейським, що цілився у мексиканців під час розстрілу людей у торговельному районі в техаському місті Ель-Пасо, повідомляє агенція АР з посиланням на дані місцевої поліції.

У звіті про арешт Крузіуса зазначається, що після розстрілу його машину зупинили на перехресті. Після чого він вийшов з неї з піднятими руками і сказав офіцерам поліції: "Я той, хто стріляв". Він розповів детективам, що увійшов до супермаркету з автоматом АК-47 і декількома магазинами з набоями та цілився в мексиканців.

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Урядовці розповідають, що Крузіус проїхав 10 годин від рідного міста поблизу Далласа, щоб розстріляти людей в  прикордонному Ель-Пасо, більшість населення якого має латиноамериканське походження.

Як повідомлялося, 3 липня стрілок відкрив вогонь у торговельному районі в техаському місті Ель-Пасо. У районі на той час перебували щонайменше три тисячі людей. Масовий розстріл, в якому підозрюють 21-річного Патріка Крузіуса, розслідують як внутрішній тероризм.

Слідчі перевіряють, чи справді стрілок є автором "маніфесту", знайденого в інтернеті. Серед іншого в цьому тексті йдеться, що скоєна атака "є відповіддю на вторгнення латиноамериканців у Техас". Також автор висловив підтримку нападнику, який у березні вбив 51 людину у двох мечетях у Крайстчерчі у Новій Зеландії. Місцевий прокурор вже оголосив, що клопотатиме про смертну кару для нападника, заявивши, що він "втратив право бути серед нас". 

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