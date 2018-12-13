 Масове отруєння в індійському храмі: 11 померлих, понад 130 осіб у лікарнях | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.12.2018

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Новини

Масове отруєння в індійському храмі: 11 померлих, понад 130 осіб у лікарнях

Одинадцять людей померли і ще понад сто перебувають в лікарнях через отруєння обрядовою їжею у храмі в Індії. Поліція проводить розслідування.

Понад сотні людей отруїлись їжею в Індї (архівне фото)

Понад сотні людей отруїлись їжею в Індї (архівне фото)

Одинадцять осіб, у тому числі двоє дітей, померли після того, як скуштували обрядову їжу під час релігійного заходу у храмі в штаті Карнатака на півдні Індії, повідомила у суботу, 15 грудня, місцева поліція. За даними поліції, у лікарнях зараз перебувають понад 130 людей, які отруїлись у храмі, передає агенція AP. Стан вісьмох отруєних оцінюється медиками як критичний.

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У зв'язку з масовим отруєнням були допитані двоє людей, повідомила агенція Reuters. Троє управителів храму були затримані. Індійські ЗМІ повідомили, що харчове отруєння було результатом зараження пестицидами.

Втім, поліція заявила, що ще зарано робити висновки про причини трагедії. Наразі здійснюється судово-медична експертиза для з'ясування причин отруєння. Біля храму також були знайдені кілька мертвих ворон та собак.

За даними ЗМІ, уряд штату Карнатака надасть родинам померлих фінансову допомогу розміром 500 тисяч рупій (близько шести тисяч євро).

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