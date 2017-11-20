Масове вбивство у Техасі: серед 22 загиблих є й громадянин Німеччини

Кількість загиблих внаслідок стрілянини у техаському місті Ель-Пасо зросла до 22 осіб, поінформувала місцева поліція ввечері у понеділок, 5 серпня. Серед загиблих є й один громадянин Німеччини. Цю інформацію поліції підтвердила речниця міністерства закордонних справ ФРН, передає агенція новин dpa. Утім, поки невідомо, був загиблий німець туристом чи проживав у США.

Також серед загиблих - восьмеро мексиканців, повідомив уряд Мексики. Інші жертви стрілянини, скоріше за все, є громадянами США.

Президент Дональд Трамп запропонував Ель-Пасо допомогу федеральної влади. Він відвідає місто 7 серпня, повідомив мер міста Ді Марго.

Як повідомлялося, 3 липня стрілок відкрив вогонь у торговельному районі в техаському місті Ель-Пасо. У районі на той час перебували щонайменше три тисячі людей. Масовий розстріл, в якому підозрюють 21-річного Патріка Крузіуса, розслідують як внутрішній тероризм.

Слідчі перевіряють, чи справді стрілок є автором "маніфесту", знайденого в інтернеті. Серед іншого в цьому тексті йдеться, що скоєна атака "є відповіддю на вторгнення латиноамериканців у Техас". Також автор висловив підтримку нападнику, який у березні вбив 51 людину у двох мечетях у Крайстчерчі у Новій Зеландії. Місцевий прокурор вже оголосив, що клопотатиме про смертну кару для нападника, заявивши, що він "втратив право бути серед нас".