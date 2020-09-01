Маски і навчання в коробках: заходи проти COVID-19 у школах світу (фотогалерея)

Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

Бразилія: обійми для боротьби зі смутком

Маура Сілва є вчителькою у школі в Ріо-де-Жайнейро. Неподалік від школи, де вона працює, розташовані одні з найбільших нетрів багатомільйонного міста. Для того, щоб хоча б трошки підняти настрій своїм підопічним, вона винайшла своєрідний "набір для обійм". На цій фотографії вона відвідує одного з учнів й допомагає йому вдягнути поліетиленові рукавички - після цього вона зможе потиснути йому руку.

Автор: Даніель Гайнріх