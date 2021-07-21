Гірке шоколадне щастя, або Який шоколад справді корисний

Важко уявити святкування Нового року та Різдва без шоколаду. Але перед тим, як дарувати його чи споживати, варто дізнатися, який шоколад корисний та як уникнути зайвих шоколадних калорій.