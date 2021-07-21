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Про свої відносини з Анґелою Меркель і Володимиром Путіним, "Північний потік - 2", а також навіщо масажував плечі канцлерці Німеччини і чому намалював її портрет - екс-президент США Джордж Буш розповів у ексклюзивному інтерв'ю DW.