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Масаж

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "масаж".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Джордж Буш про Північний потік-2, Меркель і Путіна - ексклюзив DW (21.07.2021)

Джордж Буш про "Північний потік-2", Меркель і Путіна - ексклюзив DW (21.07.2021) 21.07.2021

Про свої відносини з Анґелою Меркель і Володимиром Путіним, "Північний потік - 2", а також навіщо масажував плечі канцлерці Німеччини і чому намалював її портрет - екс-президент США Джордж Буш розповів у ексклюзивному інтерв'ю DW.
Чому тілесний контакт є життєво важливим для людини (фотогалерея)

Чому тілесний контакт є життєво важливим для людини (фотогалерея) 03.01.2020

У сучасному світі, коли нам доводиться частіше спілкуватися через смартфон, ніж безпосередньо, ми швидко забуваємо, наскільки важливими для нас є людські дотики й тілесний контакт.

Чому тілесний контакт є життєво важливим для людини

Чому тілесний контакт є життєво важливим для людини 03.01.2020

У сучасному світі, коли нам доводиться частіше спілкуватися через смартфон, ніж безпосередньо, ми швидко забуваємо, наскільки важливими для нас є людські дотики й тілесний контакт.

Гірке шоколадне щастя, або Який шоколад справді корисний

Гірке шоколадне щастя, або Який шоколад справді корисний 27.12.2014

Важко уявити святкування Нового року та Різдва без шоколаду. Але перед тим, як дарувати його чи споживати, варто дізнатися, який шоколад корисний та як уникнути зайвих шоколадних калорій.
Оздоровлення для душі й тіла - комерційний хіт у Німеччині

Оздоровлення для душі й тіла - комерційний хіт у Німеччині 06.01.2014

В останні 20 років у Німеччині різко побільшало послуг із оздоровлення душі й тіла - скорочено велнес. Від екзотичних масажів до цілком серйозних шкіл для велнес-консультантів.
Надавайте першу медичну допомогу в ритмі диско

Надавайте першу медичну допомогу в ритмі диско 02.11.2012

Якщо трапився нещасний випадок і ви робите потерпілому непрямий масаж серця, думайте про... музику. Науковці довели: хіти на кшталт «Dancing Queen» допоможуть обрати правильний ритм і врятувати людину.
Собаки допомагають американцям успішно здати сесію

Собаки допомагають американцям успішно здати сесію 27.12.2010

На час сесії деякі університети пропонують своїм студентам цілодобово відчинені бібліотеки, допомогу психологів і безкоштовний масаж чи йогу. А університет поблизу Бостона навіть запровадив собак для подолання стресу.
«Люкс» для Тузика

«Люкс» для Тузика 09.04.2009

Масаж, величезне ліжко, вишукані страви та персональний тренер – і все це для… собак. У голівудському готелі для чотириногих друзів «D Pet Hotel» тварини отримують те, про що дехто з людей лише мріє.